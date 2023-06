Mort Cause de Décès : Adieu au grand acteur Francesco Nuti, décédé.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Francesco Nuti est décédé à l’âge de 68 ans

Le monde du cinéma italien est en deuil. Francesco Nuti, acteur et réalisateur populaire, est décédé à l’âge de 68 ans. La nouvelle de sa mort a été annoncée par sa fille Genève, ainsi que les médias italiens, le 12 juin 2023.

Une carrière prolifique

Né à Prato en 1955, Francesco Nuti a commencé sa carrière dans les années 70 en tant qu’acteur de théâtre. Il a ensuite fait ses débuts au cinéma en 1980 dans le film “La locandiera” de Paolo Cavara. Rapidement, il est devenu l’un des acteurs les plus populaires du cinéma italien, grâce à des films comme “Casablanca, Casablanca”, “Il ragazzo di campagna” et “Caruso Pascoski di padre polacco”.

En plus d’être un acteur talentueux, Nuti a également réalisé plusieurs films, dont “Domani accadrà”, “Marrakech Express” et “Zitti e mosca”. Il a remporté plusieurs prix pour ses réalisations, notamment le Prix David di Donatello du meilleur réalisateur en 1991 pour “Voices from Beyond”.

Une maladie qui a affecté sa carrière

Malheureusement, la carrière de Nuti a été interrompue en 2006 lorsqu’il a subi un accident vasculaire cérébral qui l’a laissé dans un état de santé précaire. Depuis lors, il a été rarement vu en public et n’a pas réalisé de nouveaux films.

En 2019, sa fille Genève a publié un livre intitulé “Il figlio più bello” dans lequel elle a raconté l’histoire de sa relation difficile avec son père. Elle a également parlé de l’accident vasculaire cérébral de Nuti et de son impact sur sa vie et sa carrière.

L’héritage de Francesco Nuti

Bien que sa carrière ait été interrompue prématurément, Francesco Nuti restera dans l’imaginaire collectif pour une série de films à succès qui ont marqué le cinéma italien des années 80 et 90. Il a été un acteur et réalisateur talentueux qui a su captiver le public avec ses performances drôles et touchantes.

Sa mort est une grande perte pour le cinéma italien et pour tous ceux qui ont apprécié son travail au fil des ans. Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches en ces temps difficiles.