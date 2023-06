Mort Cause de Décès : Afeez Agoro : Le plus grand homme du Nigeria est décédé

Nécrologie – Mort cause de décès.

Afeez Agoro, l’homme le plus grand du Nigeria, est décédé à l’âge de 47 ans des suites d’une longue maladie. Mesurant 7 pieds et 4 pouces, Agoro était également acteur et mannequin.

Selon des sources fiables, Agoro a été admis d’urgence à l’hôpital le mercredi 14 juin 2023, mais malgré les efforts médicaux, il a succombé à des complications liées à son état.

Son décès est un coup dur pour sa famille, ses amis et les fans qui ont suivi son parcours de près. Il avait récemment lancé un appel à l’aide financière pour couvrir les frais de son traitement contre l’arthrite chronique de la hanche. Il avait besoin d’une opération chirurgicale de remplacement de l’articulation à rotule, mais malheureusement, son combat contre la maladie s’est intensifié.

Agoro avait découvert sa maladie, l’acromégalie, communément appelée gigantisme, à l’âge de 19 ans. Il avait espéré que la générosité des autres lui permettrait de recevoir les soins médicaux dont il avait désespérément besoin. Malheureusement, malgré le soutien et les efforts de la communauté, il a rendu son dernier souffle au Lagos University Teaching Hospital (LUTH) dans la soirée du 14 juin 2023, après avoir développé des complications imprévues.

On rapporte qu’Agoro a été confiné à son lit pendant plusieurs mois avant sa mort. Son départ a laissé un vide dans la vie de nombreux Nigérians qui ont admiré son courage et sa force face à l’adversité.

Agoro restera dans les mémoires comme un homme exceptionnel qui a bravé les défis de la vie avec un sourire sur le visage. Sa taille imposante ne l’a jamais empêché de poursuivre ses rêves et de vivre pleinement sa vie.

Son décès est un rappel poignant de l’importance de la santé et de la nécessité de prendre soin de soi-même et de ses proches. Nous devons également nous rappeler de soutenir ceux qui luttent contre des maladies chroniques et de travailler ensemble pour trouver des solutions pour améliorer leur vie.

Agoro était un homme remarquable qui a laissé une marque indélébile dans le cœur de ceux qui l’ont connu. Nous envoyons nos sincères condoléances à sa famille et à ses amis en ces temps difficiles. Que son âme repose en paix.