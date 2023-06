Mort Cause de Décès : Affaire conclue : « Il est décédé juste avant l’émission », repose en paix – rewrite: Repose en paix : « Il est décédé juste avant l’émission » dans Affaire conclue

Nécrologie – Mort cause de décès.

Leticia Blanco, l’une des acheteuses incontournables de l’émission « Affaire conclue », a récemment évoqué un drame qui l’a marquée lors d’une interview accordée à Femme Actuelle en 2020. En effet, avant d’intégrer l’équipe de l’émission en 2018, Leticia Blanco avait été contactée par la production moins d’un an auparavant, le jour même où son père est décédé.

La quinquagénaire a confié avoir failli refuser l’offre de la production, mais a finalement accepté en considérant cela comme un signe de son père. Depuis, Leticia Blanco est devenue une personnalité connue et appréciée des téléspectateurs français, et son métier d’acheteuse dans l’émission a littéralement changé sa vie. Elle est également blogueuse décoration, restauratrice de meubles et d’objets anciens, et dirige un site disponible en plusieurs langues.

Le parcours professionnel de Leticia Blanco est donc intéressant et diversifié, et son histoire personnelle ajoute une dimension émouvante à sa réussite.