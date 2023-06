Mort Cause de Décès : Ahmad Jamal, le pianiste de jazz, est mort à l’âge de 92 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le jazz a perdu l’une de ses légendes avec la disparition d’Ahmad Jamal. Le pianiste et compositeur américain est décédé à l’âge de 92 ans des suites d’un cancer de la prostate. Jamal a commencé ses études formelles de piano à l’âge de 7 ans et a remporté plusieurs prix tout au long de sa carrière professionnelle, dont le prestigieux Grammy pour l’ensemble de ses réalisations.

Miles Davis, célèbre trompettiste et chef d’orchestre, a affirmé l’influence du pianiste en déclarant : “Toute mon inspiration vient d’Ahmad Jamal”. Cette déclaration résume l’importance de Jamal dans le monde du jazz, où il a marqué son empreinte pendant plus de huit décennies.

Né Frederick Russell Jones à Pittsburgh en juillet 1930, Jamal a commencé à jouer du piano à l’âge de trois ans. En rejoignant l’Union des musiciens à l’âge de 14 ans, le pianiste Art Tatum l’a loué comme ayant “un grand avenir”. Au début et au milieu des années 1950, il a dirigé divers trios et quatuors jusqu’à ce qu’il s’installe dans un trio avec le bassiste Israel Crosby et le batteur Vernel Fournier. Ce trio a sorti “At The Pershing: But Not For Me”, qui est l’un des enregistrements les plus réussis de l’histoire du jazz.

Plus tard, à la fin des années soixante, Ahmad Jamal enregistre “The Awakening”, largement salué pour son originalité par les standards du jazz. Il a également composé la musique de bandes sonores de plusieurs films et a fondé plusieurs maisons de disques. Il a sorti jusqu’à trois albums par an à la fin des années 1960 et au début des années 1970, avec plus de 60 albums dans sa carrière.

La musique d’Ahmad Jamal a influencé de nombreux artistes, dont Herbie Hancock, qui a déclaré : “Il a complètement changé la façon dont j’entendais le piano”. Jamal a également été salué pour sa capacité à créer des ambiances et des atmosphères à travers sa musique, en utilisant des techniques innovantes comme l’improvisation harmonique.

La disparition d’Ahmad Jamal est une perte immense pour le monde du jazz. Sa musique continuera d’inspirer les générations futures de musiciens et de mélomanes.