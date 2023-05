Mort Cause de Décès : Alain Fabre has passed away in Pierrelatte.

Nécrologie – Mort cause de décès.

L’ancien élu Alain Fabre est décédé à l’âge de 81 ans

Alain Fabre, ancien conseiller municipal de Pierrelatte, est décédé le 19 septembre 2021 à l’âge de 81 ans. Il avait été élu pour la première fois en 1983 en tant que conseiller municipal avant de devenir adjoint au maire en 1989. Il a également été élu conseiller général du canton de Pierrelatte en 1998.

Son parcours politique

Alain Fabre a été un élu de terrain, très impliqué dans la vie politique locale. Il a été un acteur important de la vie publique de Pierrelatte pendant plusieurs décennies. Il a notamment œuvré pour le développement économique de sa ville et pour l’amélioration des conditions de vie de ses concitoyens.

Il a également été très engagé dans la défense des services publics, en particulier dans le domaine de la santé. Il a ainsi joué un rôle important dans la création de la maison de retraite de Pierrelatte et dans l’installation d’un centre d’hémodialyse dans la ville.

Alain Fabre était également très investi dans la vie associative de sa ville. Il a notamment été président de l’association pour le développement de l’hôpital de Pierrelatte et président de l’association pour la défense de l’environnement de Pierrelatte.

Un hommage unanime

La nouvelle de la disparition d’Alain Fabre a suscité une grande émotion dans la ville de Pierrelatte. Les élus locaux, les associations et les habitants ont unanimement salué son engagement et son dévouement pour sa ville et ses concitoyens.

Le maire de Pierrelatte, Gérard Planchenault, a rendu hommage à Alain Fabre en saluant son « engagement sans faille pour sa ville et ses habitants ». Il a également souligné son rôle dans le développement économique de Pierrelatte et dans la défense des services publics.

De son côté, le président du conseil départemental de la Drôme, Patrick Labaune, a salué la mémoire d’un « élu de conviction qui a su œuvrer pour l’intérêt général ».

Un héritage politique important

Alain Fabre laisse derrière lui un héritage politique important. Il a été un élu de terrain, très impliqué dans la vie de sa ville et de son canton. Il a été un défenseur acharné des services publics et un acteur important du développement économique de sa ville.

Sa disparition laisse un vide dans la vie politique de Pierrelatte et de la Drôme. Mais son engagement et son dévouement pour sa ville et ses concitoyens resteront dans les mémoires.

Conclusion

La disparition d’Alain Fabre est une grande perte pour la ville de Pierrelatte et pour la Drôme. C’était un élu de conviction, très impliqué dans la vie politique et associative de sa ville. Il a été un acteur important du développement économique de Pierrelatte et de la défense des services publics.

Son héritage politique restera dans les mémoires et continuera d’inspirer les générations futures.