Mort Cause de Décès : Alain Raymont, a prominent member of the Communist Party in Yonne, has passed away.

Alain Raymont, une figure de la gauche auxerroise, nous a quittés à l’âge de 73 ans. Cette nouvelle a été annoncée ce samedi 3 juin 2023 par Marie-France Ghersi-Burier, secrétaire départementale du PCF de l’Yonne, qui a exprimé sa grande tristesse pour la perte d’Alain Raymont, qui avait été secrétaire départemental du parti pendant 15 ans, de 2007 à juin 2022.

Alain Raymont était un militant communiste “depuis toujours” et avait consacré énormément d’énergie et de temps pour faire vivre le parti. Breton d’origine, passionné de littérature, il avait été libraire à Avallon avant de devenir professeur de lettres. Il a longtemps travaillé au sein du Greta d’Auxerre.

Alain Raymont était un militant dans l’âme et avait été au cœur de nombreux combats unitaires à gauche qui ont compté pour tous ceux et toutes celles qu’il défendait. Il avait été élu conseiller municipal à Auxerre de 2008 à 2014 et avait incarné l’opposition à gauche du maire socialiste Guy Férez. Selon lui, cette gauche ne devait pas renoncer à ses convictions.

C’est un homme de gauche qui a toujours été au plus près des difficultés de ses concitoyens. Alain Raymont était courageux et avait continué à se battre contre sa maladie. Il s’était retiré dans le département du Lot, où il est décédé.

La perte d’Alain Raymont est une grande tristesse pour tous ceux qui l’ont connu et qui ont travaillé avec lui. Il était un militant communiste passionné et engagé, qui a consacré sa vie à défendre les valeurs et les idéaux de la gauche. Sa disparition marque la fin d’une époque pour la gauche auxerroise, mais son héritage politique et idéologique restera présent pour les générations futures.

