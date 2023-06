Mort Cause de Décès : Alain Tarlier, a prominent figure of the Aude branch of the PS, has passed away.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Alain Tarlier, avocat et ancien président de l’Agglomération, est décédé

Alain Tarlier, avocat et ancien président de l’Agglomération de Carcassonne, est décédé ce dimanche 4 juin à l’âge de 75 ans. Sa disparition a suscité une vive émotion dans la ville et dans la région, où il était très apprécié pour ses qualités humaines et son engagement politique.

Un parcours politique marqué par l’engagement socialiste

Conseiller général du canton Sud de Carcassonne depuis 1998, Alain Tarlier a été très actif sur la scène politique locale pendant de nombreuses années. Tête de liste socialiste aux municipales en 2001, il a cependant été battu par Raymond Chesa, et est devenu chef de file de l’opposition.

Lors du scrutin suivant, en 2007, un accord a été conclu entre les différents courants du Parti socialiste pour éviter une primaire. Le député Jean-Claude Pérez est donc parti en tête de liste, avec la promesse de nommer Alain Tarlier à la présidence de l’Agglomération de Carcassonne et à la délégation à la culture en cas de victoire.

Un engagement fort pour les salariés de l’usine Pilpa

Alain Tarlier a occupé ces fonctions pendant de nombreuses années, et a mené de nombreux combats pour défendre les intérêts des habitants de l’Agglomération. L’un de ses plus grands combats a été le soutien aux salariés de l’usine Pilpa, menacée de fermeture en 2012.

Alain Tarlier a alors pris la tête d’un comité de soutien pour défendre les emplois et les compétences des salariés. Il a multiplié les interventions auprès des pouvoirs publics, des élus locaux et de l’opinion publique pour sensibiliser chacun à l’importance de cette entreprise pour le territoire.

Son engagement a finalement payé, puisque l’usine Pilpa a été reprise par le groupe britannique R&R Ice Cream, et que la majorité des emplois ont été sauvegardés.

Une fin de carrière marquée par l’éviction de ses anciens alliés

Cependant, en 2014, la gauche a perdu la ville de Carcassonne, mais a conservé la présidence de l’Agglomération. Alain Tarlier a alors été mis à l’écart par ses anciens alliés, qui lui ont retiré la présidence de l’Agglomération et l’ont écarté de la vie politique locale.

Cette éviction a été vécue comme une injustice par de nombreux habitants de l’Agglomération, qui ont salué l’engagement et la droiture d’Alain Tarlier tout au long de sa carrière politique. Sa disparition laisse un vide immense dans le paysage politique local, mais également dans le cœur de tous ceux qui ont eu la chance de le connaître.

Un homme engagé et humain

Alain Tarlier était avant tout un homme engagé et humain, qui a consacré sa vie à défendre les intérêts des plus fragiles et à promouvoir les valeurs de l’égalité et de la solidarité.

Sa disparition est une perte immense pour la ville de Carcassonne et pour l’ensemble de la région, mais son exemple continuera d’inspirer tous ceux qui croient en la politique comme moyen de changer le monde et d’améliorer la vie des gens.