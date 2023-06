Mort Cause de Décès : Alain Tarlier, a prominent figure of the Socialist Party in Aude, has passed away.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Alain Tarlier, ancien président de l’Agglomération, est décédé à l’âge de 75 ans

Il y a 1 heure

Alain Tarlier, avocat et ancien président de l’Agglomération, est décédé ce dimanche 4 juin à l’âge de 75 ans.

Conseiller général du canton Sud de Carcassonne depuis 1998, il est tête de liste socialiste aux municipales en 2001.

Un parcours politique engagé

Battu par Raymond Chesa, il devient chef de file de l’opposition. Lors du scrutin suivant, en 2007, pour éviter une primaire au PS, un accord est trouvé : il sera le numéro deux de la liste, derrière Gérard Larrat.

Il intègre alors le Conseil municipal et obtient la délégation aux finances. En 2008, il devient président de l’Agglo et maire de Trèbes, succédant à Robert Alric.

Alain Tarlier a été un homme politique engagé, défenseur des valeurs de la gauche et des intérêts du territoire audois. Il était très apprécié pour son franc-parler et sa proximité avec les citoyens.

Un hommage unanime

Son décès a suscité une vive émotion chez les élus locaux et les habitants de l’Aude. Tous ont salué la mémoire d’un homme politique intègre et passionné, qui a marqué de son empreinte la vie politique locale.

Le maire de Carcassonne, Gérard Larrat, a exprimé sa tristesse et son émotion sur les réseaux sociaux : “Alain Tarlier était un ami, un camarade, un grand serviteur de l’intérêt général. Il va nous manquer terriblement.”

Le président de l’Agglo, Régis Banquet, a quant à lui rendu hommage à “un homme de convictions, un avocat talentueux, un élu engagé et passionné, qui a consacré sa vie au service de sa ville et de son territoire”.

Un héritage politique important

Alain Tarlier laisse derrière lui un héritage politique important, marqué par son engagement en faveur du développement économique et de la solidarité territoriale.

Ses actions en faveur de l’emploi, de l’insertion des jeunes, de la culture et de l’éducation restent aujourd’hui des exemples pour les générations futures.

En cette période de deuil, les élus locaux et les citoyens de l’Aude se souviendront longtemps de l’engagement et de la passion d’Alain Tarlier pour sa région et pour la France.

Reposez en paix, Monsieur Tarlier.

