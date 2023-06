Mort Cause de Décès : Alain Tignol, a former player of USA Limoges, has passed away.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Alain Tignol, ancien joueur de rugby de l’USA Limoges, nous a quittés

Il a rejoint son aîné, parti en début d’année, pour étoffer ce pack de l’au-delà qui charrie, ici-bas, souvenirs embués, sourires nostalgiques et peine immense.

Alain Tignol s’en est allé brutalement, ce mercredi 7 juin, à l’âge de 66 ans, cinq mois après Jean-Luc. Sans doute ont-ils reformé ce duo qui, à la charnière des années 70-80, alimentait l’alignement de l’USA Limoges, lui, le talonneur-pilier au lancer, et son aîné, deuxième ou troisième ligne à la réception.

Jean-Luc Tignol s’en est allée

Les deux frangins avaient travaillé leurs automatismes dès leur plus jeune âge. En famille. Avec leurs deux autres frères, Jacques et Jean-Marc, sous le regard du paternel, Paul, ancien international champion de France avec le Stade montois en 1963. Puis à la section rugby du CAPO Limoges créée par leur père.

Alain fut le premier de la fratrie à rejoindre l’USAL en 1976. En neuf saisons, il disputera 116 rencontres officielles sous les couleurs “bleu et rouge”, dont plusieurs avec ses trois frères, avant de rejoindre Saint-Yrieix puis de boucler la boucle au CAPO.

“C’était le plus petit d’entre-nous, on se moquait d’ailleurs beaucoup de lui à ce sujet, se remémore Jean-Marc. Mais sur un terrain, c’est lui qui avait la plus grande abnégation. C’était un défenseur acharné, très mobile, bon manieur de ballon et qui n’hésitait pas à taper des drops”.

Dans la vie, “Bébé rose” comme le surnommaient affectueusement ses trois frères et sa sœur Marie-Christine rapport à son teint de peau, Alain Tignol aimait les choses simples, les moments en famille. Avec Christine, son épouse. Ses enfants Damien, ancien joueur de la JA Isle, Yannick et Aurélie. Et ses petits-enfants. « Il était fier de ses petits », insiste Jean-Marc.

Les obsèques d’Alain Tignol seront célébrées mardi 13 juin, à 9h30, en l’église de Verneuil-sur-Vienne.

