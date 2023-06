Mort Cause de Décès : Alain Touraine, l’auteur et sociologue des mouvements sociaux, est décédé.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Alain Touraine, le sociologue des mouvements sociaux, est décédé le 7 juin 2023 à l’âge de 98 ans. Né en 1925 dans une famille bourgeoise, il a été élevé dans un environnement littéraire qui a influencé son éducation. À son retour d’un voyage d’étude en Hongrie pour le centenaire des révolutions de 1848, il a travaillé comme mineur pendant un an pour mieux comprendre le monde qu’il étudiait. C’est durant cette période qu’il a découvert l’ouvrage de Georges Friedmann, “Problèmes humains du machinisme industriel”, qui est devenu son “chemin de Damas”.

Alain Touraine a fondé la revue “Sociologie du travail” en 1959, alors qu’il était à l’EHESS, et a soutenu sa thèse de doctorat “Sociologie de l’action” en 1964, pour laquelle il a effectué des recherches de terrain sur des ateliers de mineurs au Chili. Son premier livre, “L’évolution du travail ouvrier aux usines Renault”, est publié aux éditions du CNRS en 1965, suivi l’année suivante de “La conscience ouvrière”, qui relate l’évolution du travail.

Après mai 68, Alain Touraine s’est intéressé aux mouvements sociaux qui portaient des thèmes autres que ceux de l’ouvriérisme socialiste, qu’il désignait sous le terme de “nouveaux mouvements sociaux”. Il a écrit “Le Mouvement de Mai ou le communisme utopique” en 1968, la première étude d’ensemble, documentée et critique de ce mois fondateur et mouvementé. Il a publié “La voix et le regard” en 1978, un ouvrage de synthèse sur la sociologie des mouvements sociaux.

Dans son dernier écrit, “Le Nouveau Siècle politique” en 2016, Alain Touraine analysait l’émergence d’un nouveau conflit social dominant qui nous laisse face à cette alternative : s’enfermer dans l’État national ou accepter la réalité d’un monde globalisé. Il insistait également sur la centralité des femmes pour la démocratie à venir.

Alain Touraine a observé le monde social et ses mutations profondes tout au long de sa carrière, de ses premières enquêtes de terrain dans les usines Renault à ses derniers textes sur les métamorphoses du capitalisme “spéculatif”. Sa contribution à la sociologie des mouvements sociaux restera inoubliable.