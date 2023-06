Mort Cause de Décès : Alain Touraine, le défenseur de l’humanisme social-libéral, est décédé.

Un parcours intellectuel riche et diversifié

Alain Touraine est une figure emblématique de la scène intellectuelle française. Sociologue, théoricien et spécialiste des mouvements sociaux, il a publié une cinquantaine d’ouvrages tout au long de sa carrière. Il a commencé par sa thèse de littérature intitulée « Sociologie de l’action » en 1965 et a enchaîné avec son œuvre maîtresse « La production de la société » en 1973. Son champ d’expertise couvre toute la complexité du monde en marche. Touraine a développé une méthode d’étude des mouvements sociaux, appelée « l’intervention sociologique », qui considère ces mouvements comme des moteurs de changement. Il a ainsi consacré l’essentiel de sa vie à observer et analyser les mouvements sociaux avec rigueur et finesse.

Une pensée axée sur les mouvements sociaux

Touraine est un défenseur de l’idée que les mouvements sociaux, comme les mouvements féministes, sont des facteurs de lutte et de changement. Toutefois, il a commencé à s’éloigner de l’analyse de classe dans les années 1970, critiquant ce qu’il appelait le « léninisme sociologique de Bourdieu ». Ce choix a fait de lui une référence pour les courants libéraux de la social-démocratie. Dans ce qu’il nomme « la société post-industrielle », il voit Mai 68 comme une revendication fondamentalement culturelle, comme il le développe dans « Le Mouvement de Mai ou le communisme utopique » publié en 1968. Touraine fut professeur de Daniel Cohn-Bendit à Nanterre, et le défendit lors du fameux conseil de discipline intenté contre le meneur trublion de l’époque.

Un engagement politique marqué

Dans les années 1980, Touraine a adhéré au tournant libéral du gouvernement socialiste. En 1981, il se rend en Pologne, séduit par le mouvement Solidarnosc. Durant les grandes grèves de 1995, il soutient la réforme des retraites d’Alain Juppé et dénonce les grèves de 2003 contre la loi Fillon. Enfin, en 2017, il appelle dans Le Monde à « donner une forte majorité à l’Assemblée à Emmanuel Macron, (…) le choix de l’avenir contre celui du passé ». Ces choix n’ont pas empêché Touraine de s’engager pour « une Europe migrante et solidaire ». Il avait tenté de monter une liste du même nom, avec Edgar Morin, lors des Européennes de 2019.

Un parcours riche en expériences et découvertes

Alain Touraine est né le 3 août 1925 à Hermanville-sur-Mer (Calvados) dans une famille bourgeoise plutôt conservatrice. Il intègre Normale Sup en 1945 et commence des études d’histoire à la Sorbonne où il côtoie le professeur marxiste Ernest Labrousse. Après son agrégation d’histoire, il entre au CNRS en 1950. Touraine fonde en 1981 le Cadis (Centre d’analyse et d’intervention sociologique) où sont passés Michel Wieviorka ou François Dubet. Il a commencé sur le terrain, dans les usines Renault, à décrypter l’impact des innovations techniques sur les conditions de travail. Séduit par l’expérience chilienne sous Salvador Allende, il se trouvait à Santiago du Chili, lors du coup d’Etat de Pinochet. C’est dans ce pays qu’il a rencontré Adriana Arenas, sa première épouse et la mère de l’ancienne ministre Marisol Touraine.

Ses ouvrages marquants

Alain Touraine a publié de nombreux ouvrages tout au long de sa carrière. Voici quelques-uns de ses titres les plus marquants :