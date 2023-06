Mort Cause de Décès : Alain Touraine, le sociologue, est décédé, a annoncé sa fille, l’ancienne ministre Marisol Touraine.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Sud Ouest – Alain Touraine, un maître de la sociologie française

Annonce du décès

L’ancienne ministre de la santé, Marisol Touraine, a annoncé le décès de son père, Alain Touraine, ce vendredi 9 juin. Le sociologue français, âgé de 92 ans, était considéré comme l’un des maîtres de la sociologie contemporaine.

Un parcours exceptionnel

Alain Touraine a débuté sa carrière en travaillant sur la question de la modernisation de l’Amérique latine. Il a ensuite développé une théorie de l’action collective, en s’intéressant notamment aux mouvements sociaux.

Il a contribué à la création de plusieurs institutions de recherche prestigieuses, comme le Centre d’études des mouvements sociaux à l’EHESS. Il a également enseigné dans de nombreuses universités dans le monde entier, de Harvard à Buenos Aires.

Sa pensée a été influencée par les grands courants de la sociologie, de Max Weber à Pierre Bourdieu en passant par Talcott Parsons. Il a développé une approche originale, qui met l’accent sur la capacité des acteurs sociaux à se mobiliser et à transformer leur environnement.

Un engagement politique

Alain Touraine s’est également engagé politiquement, en militant pour les droits de l’homme et la démocratie. Il a ainsi participé à la fondation de la Ligue des droits de l’homme en 1972, et a été président de la Commission nationale consultative des droits de l’homme de 2001 à 2004.

Sa fille, Marisol Touraine, a elle-même été ministre de la santé sous la présidence de François Hollande.

Un héritage intellectuel

Le décès d’Alain Touraine est une perte pour la sociologie française et internationale. Sa réflexion sur l’action collective et les mouvements sociaux a été reprise et développée par de nombreux chercheurs.

Son influence a également été importante dans le champ de la sociologie des organisations et de la gestion, où il a proposé une critique radicale de la bureaucratie et de la rationalité instrumentale.

Au-delà de son apport théorique, Alain Touraine restera dans les mémoires comme un intellectuel engagé, qui a su allier réflexion et action pour construire un monde plus juste et plus démocratique.