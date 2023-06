Mort Cause de Décès : Alain Touraine, le sociologue français, s’est éteint à l’âge de 97 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le sociologue français Alain Touraine décède à l’âge de 97 ans

Alain Touraine, un sociologue français de renom spécialisé dans les questions sociales, est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi à Paris, à l’âge de 97 ans. Sa fille, Marisol Touraine, ancienne ministre des Affaires sociales et de la Santé de 2012 à 2017, a confirmé la triste nouvelle à l’AFP.

Une carrière exceptionnelle

Né le 3 août 1925 à Hermanville-sur-Mer dans le Calvados, Alain Touraine était normalien agrégé d’histoire et directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales. Il avait commencé ses travaux sur l’industrie, le travail et la conscience ouvrière dans la France de l’après-guerre et des Trente Glorieuses, en se rendant dans les mines du nord de la France et au Chili.

Touraine s’est imposé sur la scène française et internationale grâce à ses travaux sur l’action sociale et les mouvements sociaux. Il a notamment signé de nombreux ouvrages tels que “Sociologie de l’action” en 1965, “Critique de la modernité” en 1992 et plus récemment “Le nouveau siècle politique” en 2016.

Un engagement politique

Alain Touraine était un intellectuel de gauche qui était attentif aux “nouveaux mouvements sociaux”. En 1981, il a pris position pour la candidature aux élections présidentielles de Coluche. Bien qu’il ait été très apprécié à gauche, il a soutenu le plan sur les retraites et la Sécurité sociale d’Alain Juppé en 1995.

Un héritage durable

La mort d’Alain Touraine est une perte pour le monde universitaire et intellectuel. Ses travaux sur les mouvements sociaux et l’action sociale ont influencé de nombreux chercheurs et militants à travers le monde. Sa contribution à la sociologie française restera à jamais gravée dans l’histoire de cette discipline.

Les hommages se sont multipliés depuis l’annonce de sa disparition, témoignant de l’importance de son héritage. Les idées et les travaux d’Alain Touraine continueront d’inspirer les générations futures.

En conclusion, Alain Touraine a marqué l’histoire de la sociologie française. Sa contribution à l’étude des mouvements sociaux et de l’action sociale restera un héritage durable et influent dans le monde universitaire et intellectuel.