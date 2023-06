Mort Cause de Décès : Alain Touraine, sociologist, dies at the age of 97 in French.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le célèbre sociologue et universitaire français, Alain Touraine, est décédé le vendredi 9 juin à l’âge de 97 ans. Spécialiste des “nouveaux mouvements sociaux”, il a étudié des phénomènes tels que le féminisme et le régionalisme. Sa fille, l’ancienne ministre Marisol Touraine, a annoncé sa disparition à Paris dans la nuit de jeudi à vendredi.

Né le 3 août 1925 à Hermanville-sur-Mer dans le Calvados, Alain Touraine était reconnu comme l’une des figures majeures de la scène intellectuelle française et internationale. Il s’est d’abord distingué par ses travaux sur les dynamiques du changement de la société pendant les Trente Glorieuses. En 1955, il a publié une thèse sur les ateliers des usines de construction Renault, intitulée “L’évolution du travail ouvrier aux usines Renault”.

Alain Touraine a poursuivi ses recherches en se concentrant sur les nouveaux mouvements sociaux, affirmant que ceux-ci étaient le moteur de tout changement dans un monde post-industriel. Il a publié de nombreux ouvrages, dont “La Sociologie de l’action” et “La Voix et le Regard”. Il a également été directeur d’études à l’École pratique des Hautes Études en sciences sociales.

Son travail a influencé de nombreux sociologues et universitaires à travers le monde, et son héritage est considéré comme important dans le domaine de la sociologie. Il a été un critique de la mondialisation et a cherché à mettre en évidence les effets de celle-ci sur les sociétés.

La mort d’Alain Touraine est une grande perte pour la communauté intellectuelle française et internationale. Ses travaux ont aidé à comprendre les changements sociaux et culturels qui ont eu lieu au cours des dernières décennies et ont été cruciaux pour de nombreux chercheurs et étudiants en sociologie. Sa contribution à l’étude des mouvements sociaux restera un élément clé dans l’histoire de la sociologie.