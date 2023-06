Mort Cause de Décès : Alain Touraine, the Sociologist and Theorist of Post-Industrial Society, has Passed Away.

PARIS. Le sociologue français Alain Touraine, figure de proue de la scène intellectuelle internationale, célèbre théoricien de la société post-industrielle, est décédé à Paris ce matin, vendredi 9 juin, à l’âge de 97 ans. L’annonce de la disparition a été donnée par la famille au journal Le Monde.

Né le 3 août 1925 à Hermanville-sur-moi, Alain Touraine était directeur de recherche à l’École des hautes études en sciences sociales de Paris, dont il fut professeur émérite. Il était considéré comme l’un des plus grands et des plus influents sociologues contemporains, auteur de plus de quarante publications.

Dans sa formation, Alain Touraine fut avant tout touché par les leçons de Max Weber et l’influence de l’école historique française des Annales (Lucien Febvre et Fernand Braudel). Il a enseigné en Amérique latine, aux États-Unis, au Canada et à l’Université de Paris-Nanterre (1966-69) ; enfin, à partir de 1970, il est directeur de recherche à l’École pratique des hautes études de Paris.