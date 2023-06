Mort Cause de Décès : Albert Croesi, le Monégasque, a perdu la vie.

Nécrologie – Mort cause de décès.

La Principauté de Monaco en deuil après la mort soudaine d’Albert Croesi

Le samedi 3 juin, la Principauté de Monaco a été secouée par la nouvelle de la mort soudaine d’Albert Croesi, conseiller interministériel en charge du cadre de vie et des relations avec les usagers depuis 2019. À 62 ans, ce Monégasque a été victime d’une crise cardiaque fatale dans la nuit de vendredi à samedi à son domicile.

Un homme de terrain

Albert Croesi était un personnage très connu et apprécié dans la Principauté. Surnommé tour à tour le “Roi du Barbagiuan” ou “Monsieur Apolline”, il était un homme de terrain qui arpentait chaque jour le quartier de la Condamine à pied, ou bien circulait en scooter ou en voiture. Entrepreneur à la voix rauque, il avait créé la société A Roca au début des années 90, qu’il a revendue en 2011.

Figure locale et internationale

Albert Croesi était également très impliqué dans la vie de la Principauté à l’international. Il a notamment travaillé sur la mise en place du pavillon monégasque pour l’Expo 2020 de Dubaï et a participé à de nombreuses missions économiques à l’étranger. Sa disparition est donc une perte non seulement pour la Principauté, mais aussi pour la représentation de Monaco à l’étranger.

Une grande émotion à Monaco

La mort d’Albert Croesi a suscité une grande émotion à Monaco. Toute la Principauté est sous le choc après la perte de ce Monégasque jusqu’au bout des ongles. Les hommages se sont multipliés sur les réseaux sociaux, saluant la mémoire d’un homme chaleureux, passionné et dévoué à sa ville.

Un vide difficile à combler

Albert Croesi laisse un vide difficile à combler dans la vie de la Principauté. Son engagement pour le cadre de vie et les relations avec les usagers était très apprécié des Monégasques, qui perdent aujourd’hui un défenseur de leur qualité de vie. Sa disparition est également une perte pour la promotion de Monaco à l’étranger. Les autorités de la Principauté ont exprimé leur tristesse et leur solidarité envers la famille et les proches d’Albert Croesi.