Nécrologie – Mort cause de décès.

À la mémoire d’Albert Croesi

Le monde de Monaco est en deuil après la perte d’Albert Croesi, décédé à l’âge de 62 ans d’une crise cardiaque à son domicile dans la nuit de vendredi à samedi. Homme d’affaires et entrepreneur, Albert Croesi était connu pour sa silhouette et sa voix rauque.

Une silhouette, une voix

Albert Croesi était un homme de terrain. Il aimait arpenter le quartier de la Condamine à pied, scooter ou petite citadine à la main. Il était un entrepreneur à la voix rauque, qui avait créé la société A Roca dans les années 90 et qui était surnommé le “Roi du Barbagiuan”. En tant qu’administrateur délégué de Monaco Inter Expo, il avait contribué au rayonnement de la Principauté de Monaco à l’international, en érigeant le Pavillon Monaco lors de la dernière Exposition universelle de Dubaï en 2021.

Albert Croesi travaillait d’ailleurs à la prochaine Exposition universelle en 2025 à Osaka, au Japon. Il était un homme passionné et engagé, qui avait à cœur de promouvoir les intérêts de Monaco sur la scène internationale.

Au cœur de l’hommage au prince Rainier III mercredi

Ces dernières années, Albert Croesi avait été chargé de reloger en un temps record les 300 familles des Jardins d’Apolline et 69 d’Hélios, après la découverte de malfaçons contraignant à rénover entièrement ces immeubles domaniaux. En janvier 2019, il avait été nommé Conseiller Interministériel en charge du cadre de vie et des relations avec les usagers.

Mercredi dernier, Albert Croesi avait ouvert la route au cortège princier lors des célébrations du Centenaire du prince Rainier III. Il avait travaillé en collaboration avec le Comité des Commémoration, présidé par la princesse Stéphanie, pendant plusieurs mois pour que cet événement soit une réussite. Albert Croesi devait également être à la baguette de la 4e Rencontre des Sites historiques Grimaldi les 10 et 11 juin prochains, tâche que le prince Albert II lui avait confiée depuis l’origine de l’évènement.

Une perte immense pour Monaco

La perte d’Albert Croesi est immense pour Monaco. Il était un homme passionné, dévoué et engagé, qui avait consacré sa vie à promouvoir les intérêts de la Principauté sur la scène internationale. Sa silhouette reconnaissable et sa voix rauque resteront dans les mémoires de tous ceux qui l’ont côtoyé.

À sa famille, amis, et collègues, la rédaction de Monaco-Matin adresse ses plus sincères condoléances. La Principauté de Monaco perd un de ses plus fidèles serviteurs, un homme qui restera dans les mémoires pour son engagement et sa passion pour Monaco.