Mort Cause de Décès : Alessandro Pisano, âgé de 24 ans, est décédé.

Autre accident mortel sur la Pedemontana del Sulcis

La route provinciale Pedemontana del Sulcis, dans le sud-ouest de la Sardaigne, est de nouveau endeuillée. Un accident frontal s’est produit entre Carbonia et Villamassargia, sur le tronçon le plus dangereux de cette route, où plusieurs accidents ont déjà eu lieu. Cette fois-ci, c’est Alessandro, un jeune homme, qui a perdu la vie.

Un tronçon de route dangereux

La Pedemontana del Sulcis est une route provinciale qui traverse les montagnes du Sulcis et relie plusieurs communes de la région. Cependant, certains tronçons de cette route sont particulièrement dangereux, en raison de leur étroitesse, de leur dénivelé et de leur absence de protections latérales.

Ce tronçon entre Carbonia et Villamassargia est l’un des plus dangereux. En quelques mois, plusieurs accidents mortels ont eu lieu sur cette portion de route, faisant plusieurs victimes. Malgré les appels des riverains et des autorités locales, aucune mesure n’a été prise pour améliorer la sécurité de cette route.

Un accident frontal dévastateur

Cette fois-ci, c’est Alessandro, un jeune homme, qui a perdu la vie dans un accident frontal. Les circonstances exactes de l’accident ne sont pas encore connues, mais il semblerait que deux véhicules soient entrés en collision sur une portion étroite et sinueuse de la route.

L’impact a été dévastateur, et les secours ont mis plusieurs heures pour extraire les victimes des véhicules. Alessandro, qui était âgé de seulement 26 ans, est malheureusement décédé sur place. Les autres occupants des véhicules ont été transportés à l’hôpital dans un état grave.

Des mesures pour améliorer la sécurité routière

Cet énième accident mortel sur la Pedemontana del Sulcis relance le débat sur la sécurité routière dans la région. Les habitants et les autorités locales demandent depuis longtemps des mesures concrètes pour améliorer la sécurité de cette route, mais pour l’instant, rien n’a été fait.

Les riverains réclament notamment l’élargissement de la route, la pose de protections latérales, la mise en place de radars et de contrôles de vitesse, ainsi que des campagnes de sensibilisation pour les conducteurs.

Mais pour que ces mesures soient mises en place, il faudrait une véritable volonté politique, ainsi que des financements adéquats. Pour l’instant, les habitants de la région continuent de vivre dans l’angoisse des accidents mortels sur cette route dangereuse.

Conclusion

L’accident mortel sur la Pedemontana del Sulcis est une tragédie de plus pour la région, où plusieurs accidents ont déjà eu lieu ces derniers mois. La sécurité routière est un enjeu majeur dans cette région montagneuse, où les routes sont souvent étroites et sinueuses.

Il est urgent que des mesures concrètes soient prises pour améliorer la sécurité de cette route, afin de prévenir de nouveaux accidents mortels. Les habitants et les autorités locales continuent de réclamer des actions fortes pour que cette route ne soit plus un danger pour les usagers.