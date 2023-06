Mort Cause de Décès : Ancien candidat de “Love in the Meadow”, Didier Burton, décède suite à un accident avec son tracteur.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Didier Burton, ancien candidat de L’amour dans le pré, décède dans un accident de tracteur





Un agriculteur de l’État travaille dans ses vignes à Capestanza Éro, lorsque son tracteur se serait renversé de la terrasse et l’aurait écrasé. Le tracteur en feu a été découvert par des voisins qui ont entendu l’explosion. La cause de son décès doit être établie par l’enquête. Le fermier n’a pas trouvé l’amour, mais une forte amitié Didier Burton, ancien candidat de L’amour dans le pré , est décédé ce vendredi dans un accident sur son tracteur. L’information provenant de Repas gratuit confirme M6, le compte Instagram dédié à l’émission. “C’est avec une profonde tristesse que nous apprenons le décès de Didier, l’agriculteur de la saison 6 de L’amour dans le pré”, appelle une chaîne. Toute la famille ADP, M6 et Fremantle [producteur de l’émission] expriment leurs plus sincères condoléances à la famille et aux proches.”Un agriculteur de l’État travaille dans ses vignes à Capestanza Éro, lorsque son tracteur se serait renversé de la terrasse et l’aurait écrasé. Le tracteur en feu a été découvert par des voisins qui ont entendu l’explosion. La cause de son décès doit être établie par l’enquête. Vigneron et jardinier, cet habitant de Montadi, à proximité de Bézier, a participé à la 6ème saison de L’amour dans le pré, en 2011. Malheureusement pour lui, le spectacle n’a pas conduit à une relation amoureuse. Mais cette aventure télévisuelle s’est terminée par une forte amitié avec Jean-Michel Clavo, autre candidat de cette saison, qui élevait alors des vaches en Endre et Loire. Source link https://www.20minutes.fr/faits_divers/4041689-20230616-didier-berton-ancien-candidat-amour-pre-mort-ecrase-tracteur#xtor=RSS-149

Didier Burton, un ancien candidat de L’amour dans le pré, est décédé dans un tragique accident de tracteur. L’information a été confirmée par M6, la chaîne de télévision sur laquelle l’émission était diffusée, ainsi que par le compte Instagram de l’émission. Didier Burton était un agriculteur de la saison 6 de L’amour dans le pré.

Les détails de l’accident

L’accident s’est produit alors que Didier Burton travaillait sur ses vignes à Capestanza Éro. Son tracteur se serait renversé de la terrasse et l’aurait écrasé. Des voisins ont découvert le tracteur en feu après avoir entendu une explosion. L’enquête est en cours pour déterminer la cause exacte de l’accident et de son décès.

Un ami pour la vie

Didier Burton était un vigneron et jardinier de Montadi, près de Bézier. Il a participé à la 6ème saison de L’amour dans le pré en 2011, mais n’a malheureusement pas trouvé l’amour. Cependant, il a développé une forte amitié avec Jean-Michel Clavo, un autre candidat de la saison qui élevait des vaches en Endre et Loire. Leur aventure télévisuelle s’est terminée par une belle amitié.

Toute la famille de L’amour dans le pré, M6 et Fremantle (le producteur de l’émission) expriment leurs plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Didier Burton. Sa perte est une tragédie pour tous ceux qui l’ont connu et aimé.