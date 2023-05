Mort Cause de Décès : André Chabenat, also known as “Dédé,” a loyal volunteer of Bourges Foot 18, has passed away.

“Un grand monsieur du football”

André Chabenat était la définition du bénévolat. “Le bénévole parfait”, décrit même Olivier Rigolet, président délégué du Bourges Foot 18 et ex-président du Bourges 18. Deux clubs au sein desquels celui que tout le monde appelait “Dédé” a œuvré, au service des autres. Tout comme il avait, avant, fait le bonheur du FC Bourges. Décédé en fin de semaine dernière à l’âge de 79 ans, l’homme au tablier et à la mobylette a longtemps vu sur ses épaules reposer les espoirs de tout un stade. Car il s’occupait de la buvette et préparait des frites d’une qualité parfois supérieure à celle des matchs qu’elles accompagnaient.

En 2019, André Chabenat avait reçu une “Etoile d’or”, lors d’une cérémonie organisée par le district du Cher. Appelé sur la scène du centre des congrès de Vierzon pour recevoir sa récompense, le bénévole avait été rattrapé par sa timidité et n’était pas parvenu à s’exprimer quand le micro lui avait été tendu. Ce que Dédé réalisait au club, il ne le faisait jamais pour lui, toujours en pensant aux autres. “Je ne sais même pas s’il avait été joueur, mais c’était un grand monsieur du football dans le Cher”, souligne, ému Olivier Rigolet.

Depuis ce dimanche et la publication par le club d’un message lui rendant hommage sur Facebook, les commentaires pleuvent de tout le département. Inventaire à la Prévert des qualités d’un homme de l’ombre. On y retrace “la gentillesse”, “la disponibilité” et “la passion” de celui qui s’intéressait chaque week-end aux résultats de toutes les équipes du club. Des poussins à la N2.

Un hommage lui sera rendu samedi prochain, avant la réception d’Andrézieux.