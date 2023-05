Mort Cause de Décès : Andy Rourke, le bassiste des Smiths, décède à l’âge de 59 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le monde de la musique est en deuil avec l’annonce du décès d’Andy Rourke, le célèbre bassiste des Smiths, à l’âge de 59 ans. Johnny Marr, l’ancien guitariste du groupe, a annoncé la triste nouvelle sur son compte Twitter, précisant qu’Andy était décédé des suites d’un cancer du pancréas. La mort d’Andy Rourke a suscité une vague d’émotion dans le monde de la musique, avec de nombreux hommages et témoignages de sympathie.

Andy Rourke a commencé à jouer de la musique dès l’âge de 11 ans, à la guitare et à la basse. Il a rejoint le groupe de funk Freak Party avec Johnny Marr avant de rejoindre les Smiths en 1982. Le groupe est originaire de Manchester, dans le nord de l’Angleterre, et est devenu l’un des groupes phares du rock indépendant anglais des années 80. Leur album “The Queen is Dead”, sorti en 1986, est considéré comme l’un des meilleurs albums de l’histoire du rock.

Andy Rourke a réinventé la façon de jouer de la basse dans les albums des Smiths, selon Johnny Marr. Il a également collaboré avec d’autres artistes, comme Sinead O’Connor, The Pretenders, Badly Drawn Boy et Aziz Ibrahim. Parmi ses nombreuses collaborations, il a travaillé avec Dolores O’Riordan, la chanteuse des Cranberries, décédée en 2018.

La séparation des Smiths a été difficile pour Andy Rourke et les autres membres du groupe. En proie à une addiction à l’héroïne et à des difficultés financières, Andy Rourke et le batteur Mike Joyce avaient poursuivi Johnny Marr et le chanteur et parolier Morrissey dans un litige sur la répartition de leurs droits d’auteur deux ans après la séparation du groupe en 1987. Un accord avait finalement été trouvé et l’amitié entre le bassiste et le guitariste avait survécu.

Morrissey, quant à lui, a adopté un discours de plus en plus réactionnaire au fil des ans. Il s’était notamment produit en 2019 dans une émission américaine avec un badge d’un parti d’extrême droite britannique. Il s’est montré virulent envers ses anciens camarades, avant d’adopter un ton plus conciliant dans son autobiographie publiée en 2013.

Le producteur du groupe, Stephen Street, a exprimé sa tristesse après la disparition d’Andy Rourke, rendant hommage à un “gars adorable et un bassiste incroyable”. Mike Joyce, l’ancien batteur des Smiths, a également réagi en décrivant Andy Rourke comme “non seulement le bassiste le plus talentueux avec lequel j’aie eu le privilège de jouer, mais le mec le plus charmant et drôle que j’aie jamais rencontré”.

Andy Rourke laisse derrière lui un héritage musical impressionnant, qui continuera d’inspirer de nombreux musiciens à travers le monde. Il restera à jamais dans les mémoires comme l’un des plus grands bassistes de l’histoire de la musique.