Mort Cause de Décès : Andy Rourke, le bassiste des Smiths, décède à l’âge de 59 ans.

est l’un des éléments HTML les plus utilisés pour créer des sections dans une page web. Il est souvent utilisé pour regrouper des éléments en blocs, tels que des paragraphes, des images, des listes, des tableaux ou d’autres éléments HTML.

Dans l’article ci-dessus,

est utilisé pour regrouper plusieurs paragraphes et une image en une seule section. Cela permet de structurer le contenu de l’article et de le rendre plus lisible pour les lecteurs.

En utilisant