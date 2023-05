Mort Cause de Décès : Andy Rourke, le bassiste des Smiths, décède à l’âge de 59 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le monde de la musique a été touché par la triste nouvelle du décès d’Andy Rourke, le bassiste des Smiths, à l’âge de 59 ans. Johnny Marr, l’ex-guitariste du groupe, a annoncé sur son compte Twitter que Rourke était mort d’un cancer du pancréas après une longue maladie. Marr a décrit Rourke comme une « âme gentille et magnifique » et un musicien extrêmement doué. Morrissey, l’ex-chanteur des Smiths, a également exprimé sa tristesse et a souligné que Rourke était un artiste talentueux qui ne mourra jamais tant que sa musique sera écoutée.

Andy Rourke a commencé à jouer de la guitare et de la basse à l’âge de 11 ans. Il a ensuite rejoint le groupe de funk Freak Party avec Johnny Marr avant de rejoindre les Smiths dès leur formation en 1982. Le groupe a connu un grand succès avec son album emblématique « The Queen is Dead », sorti en 1986. Le style unique de jeu de basse d’Andy Rourke a été salué par Marr comme ayant « réinventé ce que c’est que de jouer de la guitare basse ».

Après la séparation du groupe en 1987, Rourke a joué avec plusieurs artistes, notamment Sinead O’Connor, The Pretenders, Badly Drawn Boy et Aziz Ibrahim. Il a également travaillé avec Dolores O’Riordan des Cranberries, décédée en 2018. Mike Joyce, l’ex-batteur des Smiths, a décrit Rourke comme non seulement le bassiste le plus talentueux avec lequel il ait jamais joué, mais également comme le mec le plus charmant et drôle qu’il ait jamais rencontré.

Le parcours d’Andy Rourke n’a pas été sans difficultés. Il a souffert d’une addiction à l’héroïne et a connu des difficultés financières. Après la séparation des Smiths, Rourke et Joyce ont poursuivi Marr et Morrissey dans un litige sur la répartition de leurs droits d’auteur. Ils ont finalement trouvé un accord, et l’amitié entre Rourke et Marr a survécu.

Le décès d’Andy Rourke a suscité une vague d’hommages de la part de ses amis, de ses fans et de ses collègues musiciens. Le producteur du groupe, Stephen Street, a exprimé sa tristesse et a rendu hommage à un « gars adorable et un bassiste incroyable ». Mat Osman, le bassiste du groupe Suede, a également salué Rourke comme un « bassiste rare » dont on reconnaissait immédiatement le son.

La musique d’Andy Rourke continuera à vivre dans les cœurs et les esprits de ses fans et de ses collègues musiciens. Sa contribution au son unique des Smiths et à la musique indépendante en général ne sera jamais oubliée. Les hommages de Morrissey, Marr, Joyce et d’autres témoignent de l’impact que Rourke a eu sur la musique et les gens qui l’ont connu. Les fans et les amis d’Andy Rourke se souviendront toujours de lui comme un musicien talentueux et une personne aimable et drôle.