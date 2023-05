Mort Cause de Décès : Andy Rourke, le bassiste du groupe The Smiths, est mort, annonce La Jornada.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Londres perd un de ses musiciens les plus influents : Andy Rourke des Smiths

Andy Rourke, le bassiste des Smiths, l’un des groupes britanniques les plus influents des années 1980, est décédé après une longue bataille contre le cancer du pancréas, à l’âge de 59 ans. Cette triste nouvelle a été annoncée par Johnny Marr, son ancien coéquipier, sur son compte Instagram. Ce dernier, guitariste et auteur-compositeur, a rendu hommage à son ami en partageant ses souvenirs et en saluant sa contribution à la musique.

Les Smiths, une référence de la musique britannique

Les Smiths ont marqué l’histoire de la musique britannique avec leur rock alternatif mélancolique et poétique. Le groupe, formé à Manchester en 1982, était composé de Morrissey au chant, Johnny Marr à la guitare, Andy Rourke à la basse et Mike Joyce à la batterie. Leur premier album, éponyme, est sorti en 1984 et a rencontré un succès immédiat auprès du public et de la critique. Suivront quatre autres albums, tous aussi acclamés.

Les Smiths ont influencé de nombreux artistes par leur style musical unique, leurs textes introspectifs et leur attitude anti-conformiste. Leur séparation en 1987 a laissé un vide dans le paysage musical britannique, mais leur héritage perdure encore aujourd’hui.

Andy Rourke, un musicien talentueux et discret

Andy Rourke était le pilier de la section rythmique des Smiths, avec Mike Joyce. Sa basse mélodique et inventive était un élément clé du son du groupe. Malgré sa contribution essentielle, Andy Rourke était un musicien discret, qui évitait les projecteurs et les interviews.

Après la séparation des Smiths, Andy Rourke a continué à jouer de la musique, en solo ou avec d’autres artistes. Il a notamment collaboré avec Morrissey sur son album “Viva Hate” en 1988, et avec Johnny Marr sur son projet The Healers en 2003.

Un hommage unanime

La nouvelle de la mort d’Andy Rourke a suscité une vague d’émotion et de tristesse chez les fans des Smiths et de la musique britannique en général. De nombreux artistes ont rendu hommage à Andy Rourke sur les réseaux sociaux, saluant son talent et sa gentillesse.

Johnny Marr a écrit sur Instagram : “Je suis dévasté par la mort de mon ami, mon camarade de groupe, mon frère de musique. Il était l’un des meilleurs bassistes de tous les temps, un vrai mélodiste qui a créé des lignes de basse qui résonnent dans la tête et dans le cœur. Je n’oublierai jamais la musique que nous avons faite ensemble et les moments que nous avons partagés.”

Les Smiths ont marqué toute une génération de fans de musique, et la mort d’Andy Rourke est une perte immense pour tous ceux qui ont aimé leur musique. Mais son héritage perdure, et sa contribution à la scène musicale britannique restera à jamais gravée dans l’histoire.