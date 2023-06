Mort Cause de Décès : Angel Hristov, recherché par les “Frères Galevi” et décédé en Bulgarie, selon NOVA News en français.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Un des « frères Galevi » populaires, Angel Hristov est décédé d’une crise cardiaque, a appris NOVA de ses sources. Il est supposé être retourné en Bulgarie il y a quelques jours. Angel Hristov, âgé de 54 ans, sera enterré demain dans l’église « St. George » à Doupnitsa.

Les frères Galevi ont fui le pays en 2012 peu avant d’être condamnés définitivement à 5 et 7 ans de prison pour racket et extorsion. Angel Hristov et Plamen Galev étaient recherchés par Interpol avec un mandat rouge, qui expire en 2024.

La mort d’Angel Hristov est une triste nouvelle pour sa famille, ses amis, et ses fans. Les frères Galevi étaient très populaires en Bulgarie avant leur fuite, en particulier Angel Hristov, qui était considéré comme le visage public du duo. Ils étaient connus pour leur musique, leurs émissions de télévision, et leur style de vie exubérant.

Cependant, leur popularité a été éclipsée par leur implication dans des crimes violents. Les frères Galevi ont été accusés de racket, d’extorsion, de blanchiment d’argent, et même de meurtre. Ils ont été impliqués dans plusieurs affaires criminelles en Bulgarie et dans d’autres pays européens.

Leur fuite a été un coup dur pour les autorités bulgares, qui ont été incapables de les arrêter malgré la coopération internationale. Les frères Galevi ont été vus pour la dernière fois en Turquie en 2013, mais leur emplacement actuel est inconnu.

La mort d’Angel Hristov met fin à une époque tumultueuse de l’histoire bulgare. Les frères Galevi ont été un symbole de la corruption, de la violence, et de l’impunité qui ont gangrené le pays pendant des décennies. Leur disparition de la scène publique est une étape importante dans la lutte contre la criminalité organisée en Bulgarie.

Cependant, la mort d’Angel Hristov soulève également des questions sur la responsabilité pénale envers les criminels en fuite. Les frères Galevi ont échappé à la justice pendant des années, et leur mandat d’arrêt international expire dans trois ans. Certains se demandent si la mort d’Angel Hristov signifie que la justice ne sera jamais rendue pour leurs crimes.

Quoi qu’il en soit, la mort d’Angel Hristov est une tragédie pour sa famille, ses amis, et ses fans. Il était un talentueux musicien et un showman charismatique, qui a apporté de la joie à de nombreuses personnes. Sa mort est un rappel de la fragilité de la vie, et de l’importance de profiter de chaque instant.