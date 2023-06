Mort Cause de Décès : Antonio D’Amato perd la vie en tentant de sauver sa partenaire Lucia lors de l’incendie de Colli Aniene.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Antonio D’Amato est mort asphyxié dans les escaliers de l’immeuble

La tragédie s’est déroulée le 4 juin 2023 dans un immeuble de Rome. Antonio D’Amato, un homme de 68 ans, a perdu la vie en tentant de sauver sa voisine, Mme Lucia, d’un incendie qui a ravagé leur immeuble. La femme a réussi à se sauver, mais Antonio est mort asphyxié dans les escaliers de l’immeuble.

Mme Lucia a été secourue et admise à la polyclinique Umberto I

Mme Lucia a été secourue et fait partie des dix patients admis à la polyclinique Umberto I. Sa vie n’est pas en danger, mais elle est toujours sous observation. Le fils d’Antonio D’Amato a confié à l’agence LaPresse que sa mère se sentait très mal à l’idée d’avoir survécu alors que son voisin et ami avait perdu la vie en tentant de la sauver.

Un incendie qui s’est propagé rapidement

L’incendie s’est déclaré dans un appartement du troisième étage de l’immeuble, pour des raisons encore inconnues. Les flammes se sont rapidement propagées et ont envahi les escaliers, rendant la fuite difficile pour les occupants de l’immeuble. Les pompiers sont intervenus rapidement, mais le feu était déjà bien installé.

Antonio D’Amato, un héros ordinaire

Antonio D’Amato était un homme ordinaire, mais son geste héroïque a marqué les esprits. En tentant de sauver sa voisine, il a donné sa vie pour aider une personne en danger. Ce geste désintéressé et courageux a été salué par de nombreuses personnes. Les réseaux sociaux ont été inondés de messages de soutien et de condoléances pour la famille d’Antonio D’Amato.

Un exemple à suivre

Antonio D’Amato est un exemple à suivre pour tous ceux qui aspirent à la grandeur. Son sacrifice pour aider sa voisine est un exemple de courage et de dévouement envers les autres. Il a donné sa vie pour aider une personne en danger, sans penser à sa propre sécurité. Cet acte de bravoure restera à jamais gravé dans les mémoires de ceux qui l’ont connu.

Conclusion

La mort tragique d’Antonio D’Amato est une grande perte pour sa famille et pour la communauté. Cet homme ordinaire a réalisé un acte extraordinaire en tentant de sauver sa voisine d’un incendie qui a ravagé leur immeuble. Son geste héroïque restera à jamais dans les mémoires et sera un exemple à suivre pour tous ceux qui aspirent à la grandeur. Nous présentons nos sincères condoléances à la famille d’Antonio D’Amato et à tous ceux qui l’ont connu.