Mort Cause de Décès : Arturo Gravalos, le cycliste décédé à l’âge de 25 ans d’un cancer : Bais lui avait dédié sa victoire sur le Gran Sasso.

Le cycliste espagnol Arturo Gravalos décède à l’âge de 25 ans

Arturo Gravalos n’a pas survécu. Le jeune cycliste espagnol d’Eolo Kometa est décédé ce soir, à seulement 25 ans, à l’hôpital où il était hospitalisé depuis avril dernier en raison d’une tumeur au cerveau qui l’avait frappé en novembre 2021 et contre laquelle il s’était battu avec acharnement dans la dernière période.

Un hommage rendu par Eolo-Kometa et la fédération cycliste de la Rioja

Le décès a été annoncé par un communiqué de presse d’Eolo-Kometa, qui dans l’étape d’aujourd’hui de Borgofranco Ivrea à Crans Montana courra avec le deuil sur son bras. Dans la nuit, la fédération cycliste de la Rioja avait également publié la nouvelle : « Tu es parti, Arturo, tu es parti pour toujours : tu as traversé nos vies comme une étoile éphémère, mais tu brilleras à jamais dans nos cœurs. T’aimer était facile, t’oublier sera impossible. Volez haut Arturo, volez librement pendant que nos garçons s’entraînent pour devenir des champions comme vous. Nous les aiderons à réaliser vos rêves.”

Un parcours prometteur

Né à Saragosse (Espagne) le 2 mars 1998, Arturo Gravalos a commencé sa carrière professionnelle en 2021 avec l’équipe Eolo-Kometa. Malgré sa courte carrière, il avait déjà montré des signes de promesses. En effet, il avait obtenu une 43e place au GP de Lugano comme son meilleur résultat de rookie. Le 12 mai, son coéquipier Davide Bais lui avait dédié la victoire de l’étape avec arrivée sur le Gran Sasso.

Un combattant jusqu’au bout

Malgré la tumeur au cerveau qui l’avait touché en novembre 2021, Arturo Gravalos avait continué de se battre avec acharnement. Il avait été hospitalisé en avril dernier et avait continué de se battre jusqu’à son décès. Sa force de caractère et son courage ont été salués par ses coéquipiers et fans.

Un cycliste qui laissera un vide immense

Le décès d’Arturo Gravalos est une perte immense pour le monde du cyclisme. Sa passion pour ce sport et sa détermination ont inspiré de nombreuses personnes. Il restera dans les mémoires comme un jeune cycliste talentueux et courageux qui a su se battre jusqu’au bout. Toutes nos pensées vont à sa famille, ses amis et ses coéquipiers dans ces moments difficiles.

