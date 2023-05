Mort Cause de Décès : Arturo Gravalos, un cycliste de 25 ans, décède d’un cancer : Sa victoire sur le Gran Sasso avait été dédiée à lui par Bais.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le cycliste Arturo Gravalos décède à l’âge de 25 ans

C’est avec une grande tristesse que la communauté cycliste apprend la nouvelle du décès d’Arturo Gravalos, jeune cycliste espagnol d’Eolo Kometa, à l’âge de seulement 25 ans. Hospitalisé depuis avril dernier en raison d’une tumeur au cerveau, il s’est battu avec courage et détermination contre cette maladie qui l’a finalement emporté.

Un parcours brillant sur le vélo

Arturo Gravalos était un cycliste talentueux, passionné par son sport et déterminé à réussir. Il avait commencé sa carrière professionnelle en 2018, après avoir remporté plusieurs courses en tant que coureur amateur. Il avait rejoint l’équipe Eolo Kometa en 2020, où il avait rapidement fait ses preuves et s’était imposé comme l’un des meilleurs grimpeurs de l’équipe.

Malgré son jeune âge, Arturo Gravalos avait déjà participé à plusieurs courses importantes, dont le Tour de Catalogne et le Tour de Burgos. Il avait également remporté une étape du Tour de l’Avenir en 2019, une course réservée aux coureurs de moins de 23 ans.

Un combat courageux contre la maladie

En novembre 2021, Arturo Gravalos avait reçu un diagnostic de tumeur au cerveau. Malgré le choc et la peur, il avait immédiatement décidé de se battre contre cette maladie, avec le soutien de sa famille, de ses amis et de son équipe.

Il avait subi une opération chirurgicale pour retirer la tumeur, suivie d’une série de traitements de chimiothérapie et de radiothérapie. Malgré les effets secondaires de ces traitements, Arturo Gravalos avait continué à s’entraîner et à se préparer pour son retour sur le vélo, qu’il espérait pour la saison prochaine.

Un hommage unanime de la communauté cycliste

La nouvelle du décès d’Arturo Gravalos a suscité une vague d’émotion et de tristesse dans la communauté cycliste. De nombreux coureurs, équipes et organisateurs de courses ont exprimé leur soutien et leur solidarité envers sa famille et son équipe.

Le directeur de l’équipe Eolo Kometa, Ivan Basso, a publié un message émouvant sur les réseaux sociaux, dans lequel il rend hommage à la force et au courage d’Arturo Gravalos face à la maladie, ainsi qu’à son talent et sa passion pour le cyclisme.

De son côté, le président de l’Union cycliste internationale, David Lappartient, a exprimé sa profonde tristesse et sa solidarité envers la famille et les proches d’Arturo Gravalos, ainsi qu’envers l’équipe Eolo Kometa.

Un exemple de courage et de détermination

Malgré sa jeunesse et sa courte carrière, Arturo Gravalos a laissé une forte impression dans la communauté cycliste, non seulement par ses résultats sur le vélo, mais aussi par sa force de caractère et sa détermination face à la maladie.

Son combat courageux et sa passion pour le cyclisme resteront un exemple pour tous ceux qui l’ont connu et pour tous les coureurs qui continuent à se battre sur les routes du monde entier.

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille, aux amis et à l’équipe d’Arturo Gravalos, ainsi qu’à tous ceux qui ont été touchés par sa disparition.