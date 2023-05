Mort Cause de Décès : Attaque mortelle de requin en Nouvelle-Calédonie : un pêcheur sous-marin perd la vie – La deuxième victime de requin dans l’archipel français du Pacifique sud depuis le début de l’année

Nécrologie – Mort cause de décès.

Un homme meurt après une attaque de requin en Nouvelle-Calédonie

Une attaque mortelle lors d’une séance de pêche Un homme qui pratiquait la pêche sous-marine est mort après une attaque de requin dimanche en Nouvelle-Calédonie, la deuxième attaque mortelle dans l’archipel français du Pacifique sud depuis le début de l’année. L’homme a été tué aux alentours de 11H00 locales (02H00 heure de Paris) alors qu’il pêchait à 500 mètres des côtes d’un îlot isolé de la commune de Poum, à l’extrême-nord de la Nouvelle-Calédonie. Selon la gendarmerie locale, un membre de sa famille a essayé de le secourir, sans succès. Deuxième attaque mortelle de requin en Nouvelle-Calédonie depuis le début de l’année Il s’agit de la deuxième attaque mortelle de requin en Nouvelle-Calédonie depuis le début de l’année. En février, un touriste australien de 59 ans avait été tué dans la zone de baignade très fréquentée de la plage du Château-Royal à Nouméa, à l’endroit même où trois semaines auparavant une baigneuse avait été très grièvement blessée par un requin de grande taille. Des mesures drastiques prises par les autorités locales Ces attaques, exceptionnelles par leur gravité et leur localisation au coeur de la capitale de l’archipel, ont frappé l’opinion publique et conduit les autorités locales à des mesures drastiques: la baignade est ainsi totalement interdite à Nouméa, à l’exception depuis début mai d’une zone de 200 mètres sur 20 mètres dotée d’un filet de protection.

Des mesures pour prévenir les attaques de requins

Les attaques de requins sont rares en Nouvelle-Calédonie, mais elles peuvent être mortelles. Les autorités locales ont mis en place des mesures pour prévenir ces incidents, telles que l’interdiction de nourrir les requins et la mise en place de filets de protection dans les zones de baignade populaires. En outre, les pêcheurs sous-marins sont invités à être prudents et à éviter de pêcher dans des zones où les requins sont connus pour être présents.

Les attaques de requins sont souvent considérées comme un risque inhérent à la pratique de sports nautiques tels que la plongée sous-marine et le surf. Cependant, il est important de se rappeler que les requins sont des animaux sauvages qui doivent être traités avec respect et prudence. En suivant les règles de sécurité et en évitant les comportements à risque, il est possible de minimiser le risque d’attaque de requin et de profiter des activités nautiques en toute sécurité.

Conclusion

L’attaque mortelle de requin en Nouvelle-Calédonie est un rappel tragique des dangers associés aux sports nautiques. Bien que ces incidents soient rares, il est important de prendre des mesures pour minimiser le risque d’attaque de requin, telles que le respect des règles de sécurité et la connaissance des zones à risque. En outre, les autorités locales doivent continuer à mettre en place des mesures de prévention pour assurer la sécurité des baigneurs et des pêcheurs sous-marins.