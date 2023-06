Mort Cause de Décès : Aucune réaction suite au décès du fils de Néichant en prison.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le fils de Néichant est décédé au mitard : rien ne bouge



Le fils de Néichant est décédé au mitard : rien ne bouge

Le fils de Néichant, un détenu incarcéré dans une prison française, est décédé au mitard. Cette information a été relayée par Olivier Delacroix lors de son émission “La Libre Antenne” sur Europe 1.

Cette tragédie a suscité l’indignation de nombreux auditeurs mais aussi des associations de défense des droits des détenus. En effet, le mitard est une cellule disciplinaire, souvent utilisée pour punir les prisonniers ayant enfreint le règlement intérieur de la prison. Les conditions de détention y sont très dures, avec une privation de liberté totale, une lumière éteinte en permanence et aucune visite autorisée.

Dans le cas du fils de Néichant, il aurait été placé au mitard pour une raison inconnue. Mais ce qui est certain, c’est que son état de santé s’est rapidement détérioré et qu’il n’a pas bénéficié des soins nécessaires à sa survie.

Face à cette situation, les associations de défense des détenus appellent à une enquête pour déterminer les causes exactes du décès et à une réforme de l’utilisation du mitard dans les prisons françaises. Elles dénoncent un système qui ne prend pas en compte la santé mentale et physique des détenus, les condamnant à des conditions de détention inhumaines.

Cette affaire rappelle l’importance de la protection des droits des détenus, même en prison. Les conditions de détention doivent être conformes aux standards internationaux et les prisonniers doivent bénéficier d’une prise en charge médicale adéquate. Les associations de défense des droits des détenus continueront à se battre pour que cette exigence soit respectée.