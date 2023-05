Mort Cause de Décès : Aujourd’hui, l’acteur populaire Sarathbabu est décédé à l’hôpital…

Nécrologie – Mort cause de décès.

L’acteur populaire Sarathbabu est décédé à l’âge de 72 ans

Aujourd’hui, le monde du cinéma tamoul et télougou a perdu l’un de ses acteurs les plus populaires, Sarathbabu. L’acteur est décédé dans un hôpital d’Hyderabad à l’âge de 72 ans. Sarathbabu avait fait ses débuts dans l’industrie cinématographique telugu en 1973 avec le film Rama Rajyam. Il a ensuite joué dans plus de 200 films en cinq langues différentes, notamment le tamil, le telugu, le kannada et le malayalam. Sa mort est une grande perte pour l’industrie cinématographique indienne.

Un parcours impressionnant dans l’industrie cinématographique

Sarathbabu a commencé sa carrière dans le cinéma avec le film Rama Rajyam en 1973, mais c’est son rôle dans le film Kallukkul Eeram en 1980 qui l’a propulsé au rang de star. Il a ensuite enchaîné les rôles dans des films à succès, devenant l’un des acteurs les plus populaires de l’industrie cinématographique tamoule et télougou.

Sa filmographie est impressionnante, avec des films comme Sattam Oru Iruttarai, Manithan, Nayakan, Kaala, et bien d’autres encore. Il a également remporté plusieurs prix pour ses performances, notamment le Filmfare Award du meilleur acteur dans un second rôle pour le film Nayakan en 1988.

Un acteur engagé dans la vie sociale et politique

En plus de sa carrière cinématographique, Sarathbabu était également connu pour son engagement dans la vie sociale et politique. Il a été membre du Parti communiste indien (marxiste) et a participé activement à des mouvements sociaux, notamment en faveur des droits des ouvriers agricoles.

Il a également fondé une organisation à but non lucratif pour aider les enfants défavorisés à accéder à l’éducation. Cette organisation, appelée “Sarathbabu Trust”, a aidé des milliers d’enfants à poursuivre leurs études.

Un homme aimé et respecté

La mort de Sarathbabu a suscité une vague de tristesse et de chagrin dans l’industrie cinématographique tamoule et télougou, ainsi que chez ses fans du monde entier. Les réseaux sociaux ont été inondés de messages de condoléances de la part de personnalités du cinéma et de ses fans.

Sarathbabu était un acteur aimé et respecté, non seulement pour ses performances exceptionnelles sur grand écran, mais aussi pour son engagement dans la vie sociale et politique. Sa disparition est une perte immense pour l’industrie cinématographique et pour la société dans son ensemble.

Conclusion

Sarathbabu restera dans les mémoires comme l’un des acteurs les plus talentueux de l’industrie cinématographique tamoule et télougou. Mais il sera surtout rappelé pour son engagement dans la vie sociale et politique, et pour son désir de faire une différence dans la vie des gens. Sa mort est une perte immense, mais son héritage continuera d’inspirer et de guider les générations futures.