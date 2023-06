Mort Cause de Décès : Auraiya News: A student cyclist dies due to Dcm collision – Un étudiant cycliste décède suite à une collision avec Dcm

Nécrologie – Mort cause de décès.

Auraiya News : Un étudiant du BSC décède dans un accident de la route à Bidhouna

Un accident de la route tragique s’est produit à Bidhouna, près de Brajraj Guest House sur la route Airvakatra de la ville, lundi soir aux alentours de 17 heures. Un vélo a été frappé de front par un DCM, causant de graves blessures à un étudiant du BSC qui est malheureusement décédé sur le coup. La population locale a immédiatement réagi en poursuivant et en attrapant le conducteur qui a tenté de fuir les lieux.

Des témoins oculaires ont donné leur version de l’accident

Des témoins oculaires ont rapporté que le DCM roulait à grande vitesse et qu’il n’a pas réussi à éviter le vélo qui venait en sens inverse. Le choc a été violent et l’étudiant du BSC a été gravement blessé. Les gens qui ont assisté à l’accident ont immédiatement appelé les services d’urgence, mais il était trop tard pour sauver la vie de la victime.

Le conducteur du DCM a été arrêté

Les gens présents sur les lieux ont poursuivi le conducteur du DCM qui a tenté de prendre la fuite. Ils l’ont attrapé et l’ont remis à la police. Les autorités locales ont confirmé qu’une enquête avait été ouverte sur l’accident et que des mesures seraient prises contre le conducteur responsable.

La sécurité routière est essentielle pour éviter de tels accidents

Cet accident tragique souligne l’importance de la sécurité routière. Les conducteurs doivent être prudents sur la route et respecter les règles de circulation. Les cyclistes et les piétons doivent également être conscients de leur environnement et éviter de prendre des risques inutiles. La sécurité routière est l’affaire de tous et chacun doit faire sa part pour éviter de tels accidents.

Conclusion

L’accident de la route à Bidhouna est un rappel tragique de l’importance de la sécurité routière. Nous devons tous être vigilants sur la route et respecter les règles de circulation pour éviter de tels accidents. Nous espérons que des mesures seront prises pour améliorer la sécurité routière dans la région et que la famille de la victime trouvera le réconfort dans cette période difficile.