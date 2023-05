Mort Cause de Décès : Aurangabad : Le suspect d’un viol sur une mineure décède après avoir été battu par le père de la victime.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Aurangabad : Viol d’une fille mineure ; L’accusé est décédé

Le 18 mai 2023, une jeune fille mineure a été agressée sexuellement dans le village de Nachanvel, dans le district d’Aurangabad. L’accusé dans cette affaire, Satish Shikre, est décédé après avoir été arrêté par la police.

L’affaire

La victime a été agressée alors qu’elle rentrait chez elle après avoir achevé ses tâches quotidiennes. Le suspect, Satish Shikre, un jeune homme du village, l’a attrapée et l’a agressée sexuellement. La jeune fille a été retrouvée dans un état critique par les membres de sa famille qui ont immédiatement informé la police.

La police a rapidement lancé une enquête et a identifié Satish Shikre comme le principal suspect. Le jeune homme a été arrêté le lendemain de l’agression et a été placé en détention provisoire. Il a été accusé d’agression sexuelle en vertu de la loi POSCO (Protection of Children from Sexual Offences Act).

La mort de l’accusé

Satish Shikre est décédé dans la nuit du 19 mai alors qu’il était en détention provisoire. Selon des sources policières, il aurait été retrouvé inconscient dans sa cellule et a été transporté d’urgence à l’hôpital le plus proche. Cependant, malgré les efforts des médecins pour le sauver, il est décédé quelques heures plus tard.

La police a ouvert une enquête sur la mort de l’accusé et a ordonné une autopsie pour déterminer la cause exacte du décès. Les résultats de l’autopsie sont attendus dans les prochains jours.

Réactions à l’affaire

L’agression sexuelle de la jeune fille a provoqué une indignation massive dans la communauté locale. Les habitants du village ont organisé des manifestations et ont demandé une action immédiate de la part de la police.

La mort de l’accusé a également suscité des réactions mitigées. Certains membres de la communauté ont exprimé leur tristesse pour la perte de vie, tandis que d’autres ont demandé une enquête approfondie sur les circonstances de sa mort.

Conclusion

L’affaire de l’agression sexuelle de la jeune fille dans le village de Nachanvel est un autre exemple de la violence sexuelle contre les femmes et les enfants en Inde. La loi POSCO a été mise en place pour protéger les enfants contre de telles agressions, mais il est clair que des mesures supplémentaires sont nécessaires pour prévenir ces crimes.

La mort de l’accusé soulève également des questions sur les conditions de détention dans les prisons indiennes. Des enquêtes approfondies sont nécessaires pour garantir que les détenus sont traités de manière humaine et que leur droit à la vie est protégé.

En fin de compte, cette affaire doit servir de rappel que la violence sexuelle ne sera pas tolérée et que les auteurs de ces crimes doivent être tenus responsables de leurs actions.