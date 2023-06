Mort Cause de Décès : Autopsie menée par 8 experts : le décès du nouveau-né est dû à une rupture utérine chez une jeune fille en bonne santé.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Une autopsie a été réalisée sur un bébé mort-né à l’hôpital San Martino de Belluno, en Italie, le 26 mai dernier. Les résultats de l’autopsie ont montré que le bébé était en bonne santé, mais qu’il est mort en raison de la rupture de l’utérus de sa mère, sur la cicatrice d’une césarienne précédente. Les enquêteurs doivent maintenant déterminer si cette rupture aurait pu être évitée ou si des mesures pourraient avoir été prises pour éviter que cela ne compromette l’accouchement. Les résultats finaux ne seront disponibles que dans 90 jours, le temps nécessaire pour que le consultant mandaté par le parquet pour examiner l’autopsie, le coroner Antonello Cirnelli de Portogruaro (Venise), travaille avec des experts en gynécologie et en anatomie pathologique.

L’enquête a commencé à la suite de la plainte déposée par les parents de la petite fille. Simone Marcon, la procureure, a ouvert une enquête pour homicide involontaire dans le secteur de la santé. Trois suspects ont été identifiés jusqu’à présent : un gynécologue, le Dr Carlo Giuliano Zanni, 67 ans de Vicence, et deux sages-femmes, Madeleine Bez, 39 ans de Sedico, et Marguerite Meneghin, 30 ans de Conegliano (TV). Les défenses ont nommé des consultants partisans, qui ont participé à l’autopsie. Pour le gynécologue Giuliano, le Dr Alberto Raimondo, coroner de Padoue, et le professeur Giovanni Battista Nardelli, de l’UOC de Gynécologie de Padoue, ont été nommés. Pour Bez, le Dr Tiziano Maggino, ancien médecin-chef de l’hôpital gynécologique de Mestre, a été nommé. La partie offensée, représentée par l’avocate Anna Casciarri, a nommé le Dr Daniele Rodriguez, spécialiste en médecine légale, et le professeur Pietro Salvatore Litta, spécialiste en obstétrique et gynécologie.

L’examen d’autopsie a eu lieu dans l’unité d’anatomie pathologique de Padoue, avec les huit consultants présents. Le Dr. Cirnelli a effectué les premières vérifications qui ont confirmé que le bébé était en très bonne santé et que la situation s’est détériorée lors de l’accouchement naturel, en raison de la rupture de l’utérus de la mère. Le coroner a acquis les dossiers médicaux et toute la documentation sanitaire, et a prélevé des échantillons pour des contrôles ultérieurs.

Les enquêteurs ont découvert que l’équipe médicale avait insisté pour un accouchement naturel malgré le fait que la mère avait déjà accouché par césarienne. Au moment de l’accouchement, quelque chose ne s’est pas déroulé comme prévu, et la femme a eu des difficultés à accoucher. Les médecins ont finalement dû procéder à l’extraction de l’enfant avec une ventouse, mais il était déjà trop tard. Les dommages causés à la mère et à la fille étaient irréparables, et le nouveau-né est mort-né.

Cette tragédie met en lumière l’importance de la communication entre les membres de l’équipe médicale ainsi que l’importance de prendre en compte les antécédents médicaux des patients avant de décider du mode d’accouchement. Les enquêteurs continuent de travailler pour déterminer les circonstances exactes de l’accouchement et pour établir la responsabilité des professionnels de santé impliqués.