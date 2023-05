Nécrologie – Mort cause de décès.

Avec le missile Zircon, on est “mort avant de s’en rendre compte”

Les missiles hypersoniques russes sont incroyablement rapides et maniables, ce qui pose un défi de taille à la défense. Selon le Telegraph, ces missiles sont censés être les missiles que personne ne peut arrêter. Le Kinjal n’est pas le seul missile hypersonique que la Russie prétend avoir dans son arsenal, car le Zircon, un missile au superstatoréacteur, est désormais opérationnel. Ce missile représente un risque particulier pour les porte-avions américains qui ont permis à l’Amérique de projeter sa puissance autour du globe au cours des dernières décennies.

Le Kinjal est différent des missiles balistiques traditionnels, car il est non seulement incroyablement rapide, mais aussi maniable. Les missiles hypersoniques d’aujourd’hui sont particulièrement difficiles à contrer, car le temps de réponse a été considérablement réduit. Le Kinjal est donc appelé le “poignard” hypersonique qui pourrait être enfoncé dans la poitrine de l’Ukraine et de l’Otan.

Le Zircon, quant à lui, représente une préoccupation majeure pour la Marine américaine en général. Contrairement au Kinjal, c’est ce type d’hypersoniques qui fait frissonner les stratèges militaires d’aujourd’hui. Depuis des décennies, les porte-avions américains ont permis à l’Amérique de projeter sa puissance autour du globe. Cependant, le Zircon représente un risque considérable pour ces porte-avions, car il est incroyablement rapide et maniable, ce qui fait que la technologie hypersonique progresse à un point où il peut devenir impossible de détruire le missile lui-même.

En résumé, les missiles hypersoniques russes, tels que le Kinjal et le Zircon, représentent un défi de taille pour la défense. Ils sont incroyablement rapides et maniables, ce qui les rend particulièrement difficiles à contrer. Le temps de réponse a été considérablement réduit, ce qui les rend encore plus dangereux. Le Zircon représente un risque particulier pour les porte-avions américains qui ont permis à l’Amérique de projeter sa puissance autour du globe au cours des dernières décennies. Avec ces missiles, on est “mort avant de s’en rendre compte”.