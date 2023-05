Mort Cause de Décès : Ayushmann Khurrana ému lors des derniers adieux à son père décédé un jour après son anniversaire.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Ayushmann Khurrana est en deuil suite au décès de son père

L’acteur bollywoodien Ayushmann Khurrana traverse une période difficile après avoir perdu son père. Ce dernier souffrait d’une maladie cardiaque depuis quelques jours et était soigné dans un hôpital de Chandigarh, en Inde. Malheureusement, il est décédé pendant le traitement, laissant sa famille dans le chagrin.

Un adieu émouvant pour le père d’Ayushmann Khurrana

La nouvelle du décès du père d’Ayushmann Khurrana a été annoncée par le frère de l’acteur, Aparshakti Khurrana, sur son compte Instagram. Dans le message, il a exprimé sa tristesse et son chagrin, tout en demandant à ses fans de prier pour le repos de l’âme de son père.

Ayushmann Khurrana et Aparshakti Khurrana ont également partagé des photos émouvantes de leur père sur les réseaux sociaux, en lui rendant hommage pour tout ce qu’il a fait pour eux. Les deux frères étaient visiblement bouleversés lors des funérailles de leur père, mais ont reçu le soutien de leurs fans et de leurs amis dans ces moments difficiles.

La carrière d’Ayushmann Khurrana

Ayushmann Khurrana est un acteur et chanteur indien, qui s’est fait connaître grâce à son talent et à sa polyvalence. Il a commencé sa carrière en tant que présentateur de télévision avant de se tourner vers le cinéma. Depuis, il a joué dans de nombreux films à succès, tels que “Vicky Donor”, “Dum Laga Ke Haisha”, “Andhadhun” et “Badhaai Ho”.

En plus de sa carrière d’acteur, Ayushmann Khurrana est également connu pour sa voix mélodieuse. Il a sorti plusieurs chansons à succès, notamment “Pani Da Rang” et “Saadi Galli Aaja”.

Un soutien inconditionnel de la part de ses fans

Depuis l’annonce du décès de son père, Ayushmann Khurrana a reçu un soutien massif de la part de ses fans et de ses collègues de l’industrie cinématographique. De nombreux acteurs et actrices ont exprimé leur sympathie et leur soutien à l’égard de l’acteur, en lui envoyant des messages de condoléances sur les réseaux sociaux.

Les fans d’Ayushmann Khurrana ont également été nombreux à exprimer leur tristesse et leur chagrin, en partageant des photos et des messages émouvants sur les réseaux sociaux. Le hashtag #RIPAyushmannsDad est également devenu viral sur Twitter, témoignant de l’immense amour et de l’affection que les gens ont pour l’acteur et sa famille.

Conclusion

La perte d’un être cher est toujours difficile à surmonter, mais Ayushmann Khurrana et sa famille ont reçu un soutien inconditionnel de la part de leurs fans et de leurs proches. En ces temps difficiles, il est important de se rappeler que l’amour et la solidarité peuvent aider à traverser les moments les plus sombres. Nous exprimons nos sincères condoléances à Ayushmann Khurrana et à sa famille, et leur souhaitons la paix et la force pour surmonter cette épreuve.