Mort Cause de Décès : Ayushmann Khurrana présente ses condoléances suite au décès de Pandit Khurana, emporté par une longue maladie.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Ayushmann Khurrana : le décès de son père

Le monde du cinéma indien est en deuil suite au décès de l’astrologue P. Khurrana, père de l’acteur Ayushmann Khurrana et de son frère l’acteur Aparshakti Khurana. Il est décédé vendredi matin dans un hôpital de Mohali après une longue lutte contre la maladie. Les deux frères ont partagé la triste nouvelle sur leurs réseaux sociaux respectifs.

La carrière de Pandit Khurrana

Pandit Khurrana était un astrologue renommé en Inde. Il avait une grande clientèle, y compris des personnalités célèbres de Bollywood. Il était également un écrivain prolifique, avec plusieurs livres à son actif. Il était connu pour sa sagesse, son humour et sa gentillesse.

L’hommage d’Ayushmann Khurrana

L’acteur Ayushmann Khurrana a partagé un message émouvant sur Instagram pour rendre hommage à son père. Il a écrit : “Je n’ai jamais pensé que ce jour arriverait si tôt dans ma vie. Je suis dévasté et j’ai le cœur brisé. Papa, je te verrai de l’autre côté.” Il a également remercié les fans pour leur soutien et leur amour en ces temps difficiles.

Le soutien de la communauté cinématographique

Après avoir appris la nouvelle du décès de Pandit Khurrana, de nombreux acteurs et actrices de Bollywood ont exprimé leur soutien à la famille Khurrana. Les acteurs Varun Dhawan, Bhumi Pednekar et Taapsee Pannu ont envoyé des messages de condoléances sur les réseaux sociaux. Le réalisateur Anubhav Sinha a tweeté : “Priez pour que l’âme de Pandit Khurrana repose en paix et que sa famille trouve la force de surmonter cette perte immense.”

La vie d’Ayushmann Khurrana

Ayushmann Khurrana est connu pour ses performances dans des films tels que “Andhadhun”, “Article 15” et “Badhaai Ho”. Il a remporté plusieurs prix pour ses rôles, y compris le Filmfare Award du meilleur acteur. Il a commencé sa carrière en tant que présentateur de télévision avant de passer au cinéma. Il est également chanteur et a sorti plusieurs singles à succès.

Conclusion

Le décès de Pandit Khurrana est une perte immense pour la famille Khurrana et pour la communauté cinématographique indienne. Les fans du monde entier ont exprimé leur soutien et leur amour pour Ayushmann et sa famille en ces temps difficiles. C’est une triste nouvelle pour tous ceux qui ont été touchés par le charisme et la sagesse de Pandit Khurrana.