Mort Cause de Décès : B. Camara a perdu la vie à cause de… 4000 Fcfa !

Nécrologie – Mort cause de décès.

Un meurtre commis à Ziguinchor : Un docker poignarde à mort un motocycliste de Jakarta

Au quartier Kadior de Ziguinchor, une altercation entre un motocycliste de Jakarta et un docker a tourné au drame dimanche dernier. M. P. Dasylva a poignardé à deux reprises B. Camara, qui en est malheureusement décédé.

La fuite du meurtrier

Après avoir commis son acte, le docker a pris la fuite, mais a été poursuivi par un groupe de motocyclistes jusqu’au quai de pêche. Là, il a sauté dans l’eau et s’est accroché à une pirogue pour échapper à ses poursuivants. Si les policiers du commissariat central de Ziguinchor n’étaient pas intervenus rapidement, la foule aurait lynché M. P. Dasylva.

L’arrestation du suspect présumé

Des enquêteurs accompagnés de deux pêcheurs ont utilisé une pirogue pour se rendre à la recherche du suspect présumé. Ils l’ont ensuite emmené au commissariat central de Ziguinchor où il a été interrogé et a avoué avoir assassiné un conducteur de moto Jakarta âgé de 22 ans. Le meurtrier a également révélé le mobile du crime.

Le mobile du crime

« J’étais parti auprès de B. Camara pour acheter du chanvre indien. Il a encaissé mes 4000 F CFA avant de me remettre de la paille en lieu et place de la drogue », a ainsi déclaré le présumé meurtrier devant les enquêteurs. Cependant, le docker M. P. Dasylva a réalisé tardivement qu’il avait été trompé par son fournisseur. Il est donc retourné plusieurs fois chez le revendeur pour récupérer son argent, mais en vain. Malheureusement, Dasylva a finalement poignardé à deux reprises B. Camara, qui avait refusé de lui fournir de la drogue ou de lui rendre ses 4000 F CFA.

La garde à vue du meurtrier

M. P. Dasylva a été arrêté pour meurtre et placé en garde à vue depuis dimanche dernier au commissariat central de Ziguinchor.

Ce drame met en lumière les dangers de la vente et de la consommation de drogues, ainsi que les risques de violence que cela peut engendrer. Il est important de rappeler que le recours à la violence pour régler des conflits est inacceptable et doit être condamné avec la plus grande fermeté. Les autorités doivent également prendre des mesures pour lutter contre le trafic de drogue et protéger les citoyens contre ces dangers.