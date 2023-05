Mort Cause de Décès : Balu Dhanorkar, député du Congrès de Chandrapur, décède ; Son père avait également perdu la vie il y a deux jours. – Nouvelles en français.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Balu Dhanorkar : un député indien décédé à Delhi

Le député de Chandrapur, Balu Dhanorkar, a été admis dans un hôpital de Delhi en raison de la détérioration de son état. Cependant, il est décédé pendant le traitement mardi matin. Son corps sera ramené de Delhi via Nagpur à la résidence de Varora à 13h30. Sera gardé pour le darshan à sa résidence à Chandrapur de 16h00 à 17h00, après quoi le corps sera incinéré à Chandrapur mercredi matin.

Balu Dhanorkar était un politicien bien connu dans la région de Chandrapur, dans l’État du Maharashtra, en Inde. Il a été élu député en 2014 et réélu en 2019. Il était membre du parti politique indien Shiv Sena et était considéré comme un représentant du peuple.

Sa carrière politique

Balu Dhanorkar a commencé sa carrière politique en tant que conseiller municipal de Chandrapur. Il a ensuite été élu membre de l’assemblée législative de l’État du Maharashtra en 2004. En 2014, il a été élu député de Chandrapur à la Lok Sabha, la chambre basse du Parlement indien. Il a été réélu en 2019 avec une majorité confortable.

Pendant son mandat, Balu Dhanorkar a travaillé pour le développement de sa circonscription. Il a travaillé pour l’amélioration des infrastructures, telles que les routes, les écoles et les hôpitaux. Il a également travaillé pour l’amélioration des conditions de vie des agriculteurs de sa circonscription.

Son impact sur la région de Chandrapur

Balu Dhanorkar était un leader respecté dans la région de Chandrapur. Il était connu pour son travail acharné et son engagement envers le développement de sa circonscription. Il a travaillé pour améliorer les conditions de vie des gens de la région, en particulier des agriculteurs. Il a également travaillé pour améliorer les infrastructures de la région, ce qui a eu un impact positif sur l’économie locale.

De nombreuses personnes de la région de Chandrapur ont exprimé leur tristesse à la suite de sa mort. Ils ont salué son travail acharné et son engagement envers le développement de la région. De nombreux politiciens ont également exprimé leur tristesse et ont salué son travail en tant que député.

Sa mort prématurée

La mort de Balu Dhanorkar a été un choc pour beaucoup de gens en Inde. Il était un politicien populaire et respecté dans sa région et avait un impact positif sur la vie des gens. Sa mort prématurée a été un coup dur pour sa famille, ses amis et ses partisans.

La mort de Balu Dhanorkar a également soulevé des questions sur la santé des politiciens en Inde. De nombreux politiciens travaillent de longues heures et sont soumis à un stress important. Cela peut avoir un impact sur leur santé et leur bien-être. Il est important que les politiciens prennent soin de leur santé et prennent des mesures pour réduire leur stress.

Son héritage

Balu Dhanorkar laissera derrière lui un héritage important en tant que député de Chandrapur. Il a travaillé dur pour améliorer les conditions de vie des gens de sa circonscription et a eu un impact positif sur la région. Il sera toujours respecté et reconnu pour son travail acharné et son engagement envers le développement de sa région. Sa mort prématurée est une perte pour la région de Chandrapur et pour l’Inde dans son ensemble.

En conclusion, la mort de Balu Dhanorkar est une perte pour la région de Chandrapur et pour l’Inde dans son ensemble. Il était un politicien populaire et respecté qui a travaillé dur pour améliorer les conditions de vie des gens de sa circonscription. Sa mort prématurée soulève des questions sur la santé et le bien-être des politiciens en Inde. Il laissera derrière lui un héritage important en tant que député de Chandrapur.