Mort Cause de Décès : Barry Newman, acteur de “Vanishing Point” et “Petrocelli”, décède à l’âge de 92 ans.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Barry Newman, un acteur de renom connu principalement pour ses rôles dans le film d’action “Vanishing Point” de 1971 et le drame juridique “Petrocelli”, est décédé à l’âge de 92 ans. Il est mort le 11 mai au Columbia University Irving Medical Center, mais la cause de son décès reste inconnue. En 2009, il avait été diagnostiqué d’un cancer de la voix. Né en 1930 à Boston, Massachusetts, Newman avait suivi un cours avec le légendaire entraîneur par intérim Lee Strasberg à l’Université Brandeis. Après avoir obtenu son diplôme et avoir servi dans l’armée, il avait ensuite déménagé à New York pour étudier sous Strasberg. Il avait joué dans plusieurs pièces avant de se tourner vers le grand écran.

Sa carrière d’acteur a commencé avec le drame juridique de Sidney J. Furie de 1971 “The Lawyer”, qui a servi de base à son rôle en tant qu’avocat éponyme dans la série NBC “Petrocelli” quelques années plus tard. L’émission d’avocats, qui représentait un avocat formé à Harvard s’installant dans une ville podunk de l’Arizona, a duré deux saisons et a valu à Newman des hochements de tête pour un Emmy et un Golden Globe.

Dans le monde du cinéma, Newman est surtout connu pour son rôle dans le classique culte “Vanishing Point” de Richard C. Sarafian en 1971. Il a joué un coursier automobile accro à la vitesse nommé Kowalski qui tente de livrer un hot rod à travers le pays en un temps record tout en évitant la patrouille routière. Les autres rôles de film de Newman comprenaient des parties dans les films “Daylight”, “Bowfinger”, “Fatal Vision”, King Crab” et “The Limey” avec Peter Fonda et Terrence Stamp.

Barry Newman a également fait de nombreuses apparitions dans des émissions de télévision acclamées, notamment “The OC”, “Nightingales”, “Ghost Whisperer”, “NYPD Blue”, “LA Law” et “Murder, She Wrote”.

Barry Newman était un acteur talentueux qui a réussi à construire une carrière impressionnante au cinéma et à la télévision grâce à son talent et à sa détermination. Sa passion pour le métier d’acteur l’a motivé à continuer à travailler même après avoir été diagnostiqué d’un cancer de la voix en 2009. Son héritage continuera d’être apprécié par les amateurs de cinéma et de télévision pour les générations à venir. Sa femme, Angela, lui survit.