Mort Cause de Décès : Ben Helfgott, Holocaust survivor and British Olympic athlete, dies at the age of 93.

Ben Helfgott: Un rescapé de l’Holocauste devenu haltérophile olympique

Ben Helfgott est l’un des survivants britanniques de l’Holocauste les plus connus. Né en 1929 à Piotrków Trybunalski, en Pologne, il a été déporté avec sa famille à l’âge de 10 ans au camp de concentration de Buchenwald, puis à celui de Theresienstadt. Il a été libéré en 1945, à l’âge de 16 ans, par les forces américaines.

Après la guerre

Après la guerre, Ben Helfgott a immigré au Royaume-Uni pour commencer une nouvelle vie. Il a d’abord travaillé dans une usine textile, mais il a rapidement découvert sa passion pour l’haltérophilie. Il a commencé à s’entraîner sérieusement dans les années 1950 et a rapidement atteint un niveau de compétition.

Les Jeux olympiques

Ben Helfgott a représenté le Royaume-Uni aux Jeux olympiques de 1956 à Melbourne et de 1960 à Rome. Il a également remporté plusieurs médailles d’or aux championnats d’Europe et du Commonwealth.

Engagement communautaire

En plus de sa carrière sportive, Ben Helfgott s’est engagé dans la communauté juive britannique. Il a été président du Conseil juif pour les réfugiés et a travaillé pour aider les survivants de l’Holocauste à obtenir des compensations et des réparations pour les pertes subies pendant la guerre.

Reconnaissances

Ben Helfgott a reçu de nombreuses distinctions pour son travail et son engagement. En 1995, il a été nommé commandeur de l’Ordre de l’Empire britannique pour ses services à la communauté juive et à l’éducation sur l’Holocauste. En 2011, il a été nommé président de l’Association des rescapés de l’Holocauste au Royaume-Uni.

Conclusion

Ben Helfgott est un exemple inspirant de résilience et de persévérance. Malgré les horreurs de l’Holocauste, il a réussi à reconstruire sa vie et à réaliser ses rêves de devenir un athlète olympique. Son engagement communautaire et son travail pour l’éducation sur l’Holocauste ont également eu un impact important sur la société britannique.