Mort Cause de Décès : Berlusconi is dead, but Berlusconism is alive and well – Libération

Le Berlusconisme : un héritage politique emblématique

Le style politique qui a valu son succès au Cavaliere a depuis essaimé dans de multiples pays, gagnant jusqu’à la présidence américaine. Là réside son principal héritage.

Burlesque, bronzé et menaçant, Silvio Berlusconi avait l’air de sortir tout droit de l’opera buffa italien du XVIIIe siècle, que Stendhal considérait comme « une sorte de folie organisée et complète ». Cette définition pourrait être aussi celle de Berlusconi même, de la biographie qu’il a savamment perfectionnée, de la télévision trash qu’il a pratiquement inventée, de son empire financier et certainement de sa gouvernance de l’Italie, dont il fut le leader le plus résilient et le plus démesuré.

A son apparition sur la scène en 1994, ses adversaires politiques étaient persuadés qu’il était un bouffon qui se trompait d’époque, lui et son idéologie nationale sentimentale, ses blagues graveleuses, son populisme bancal, ses mensonges incessants, ses casseroles financières évidentes. Ils se trompaient : Silvio Berlusconi était l’avenir. La preuve en est que sa réussite politique la plus éclatante n’est pas son triple mandat de Premier ministre, mais son invention d’une démagogie criarde et impudente qui a ravagé depuis bien des démocraties – le Brésil, la Turquie, la Hongrie, Israël, l’Inde et enfin les Etats-Unis, où Donald Trump a pu triompher par la télévision, l’argent, l’impudeur et la violence, ou même le Royaume-Uni brexité où Boris Johnson a usé des mêmes mécaniques.

Mentir au public, mépriser les journalistes, menacer les juges, n’avoir de cesse que de se victimiser, la formule pourrait lasser à la longue. Mais Trump, Nétanyahou, Modi ou Orban continuent tous de plus belle, et on retiendra qu’à sa mort ce lundi, Berlusconi était toujours sénateur, toujours fabuleusement riche et toujours en liberté. Il se croyait immortel, il ne l’était pas. Mais même s’il devait être enterré en grande pompe mercredi à Milan, le berlusconisme n’est, malheureusement, pas près de disparaître.