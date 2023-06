Mort Cause de Décès : Berlusconi is dead, but Berlusconism is alive and well.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Mort de Silvio Berlusconi, le « Cavaliere » quitte la piste

Silvio Berlusconi, ancien chef d’Etat et président du Conseil italien, est décédé à l’âge de 86 ans. Le « Cavaliere », comme on le surnommait, était un personnage controversé, flamboyant et outrancier, qui a incarné les excès de l’Italie paillettes pendant plus de cinq décennies. Il a été l’un des plus grands hommes d’affaires de l’Italie moderne, de la finance aux médias en passant par le football.

Berlusconi était un personnage hors norme, qui avait réussi à transformer son empire médiatique en machine politique. Son style politique, qui a valu son succès, a depuis essaimé dans de multiples pays, gagnant jusqu’à la présidence américaine. Là réside son principal héritage.

À son apparition sur la scène en 1994, ses adversaires politiques le considéraient comme un bouffon qui se trompait d’époque, lui et son idéologie nationale sentimentale, ses blagues graveleuses, son populisme bancal, ses mensonges incessants et ses casseroles financières évidentes. Mais Berlusconi était l’avenir de la politique italienne et même mondiale.

Il a su créer une image de lui-même savamment perfectionnée, de la télévision trash qu’il a pratiquement inventée, de son empire financier et certainement de sa gouvernance de l’Italie, dont il fut le leader le plus résilient et le plus démesuré. Sa réussite politique la plus éclatante n’est pas son triple mandat de Premier ministre, mais plutôt son influence sur la politique mondiale.

Le style politique de Berlusconi a essaimé dans d’autres pays, notamment aux États-Unis, où il a inspiré Donald Trump. Ce dernier avait déclaré en 2016 que Berlusconi était son modèle en politique. Berlusconi a également inspiré les partis populistes et nationalistes en Europe, qui ont adopté son style de communication directe et sa rhétorique populiste.

Berlusconi a été impliqué dans de nombreux scandales et déboires judiciaires, mais cela n’a pas empêché son ascension politique. Son charisme et sa capacité à communiquer avec les masses ont fait de lui un leader politique incontournable. Son décès marque la fin d’une ère en Italie et dans la politique mondiale.

En conclusion, la mort de Silvio Berlusconi marque la fin d’une époque en Italie et dans la politique mondiale. Berlusconi était un personnage controversé, flamboyant et outrancier, qui a incarné les excès de l’Italie paillettes pendant plus de cinq décennies. Son style politique a essaimé dans de nombreux pays, notamment aux États-Unis, où il a inspiré Donald Trump. Berlusconi laisse derrière lui un héritage politique complexe, mais indéniablement marquant.