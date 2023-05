Mort Cause de Décès : “Bernard Merlin, the Mayor of Ravenel for 15 years, has passed away”

Nécrologie – Mort cause de décès.

Souffrant, il avait envoyé sa lettre de démission à la préfète de l’Oise le 24 avril dernier

Bernard Merlin, ancien maire de la commune de Bailleul-sur-Thérain, s’est éteint dans la nuit du 20 au 21 mai. L’homme politique avait envoyé sa lettre de démission à la préfète de l’Oise le 24 avril dernier, indiquant qu’il était dans l’incapacité de remplir ses fonctions en raison de sa santé fragile.

Un parcours politique marqué par l’engagement

Bernard Merlin a consacré une grande partie de sa vie à l’engagement politique. Il a ainsi été maire de la commune de Bailleul-sur-Thérain pendant plus de 25 ans, de 1989 à 2014. Il a également été conseiller général du canton de Beauvais-Nord de 1998 à 2015.

Son parcours politique a été marqué par son engagement pour le développement de sa commune et de sa région. Il a ainsi œuvré pour la création d’infrastructures et de services publics de qualité pour les habitants de Bailleul-sur-Thérain. Il a également été très investi dans le développement économique de sa commune et de sa région, en encourageant notamment l’installation d’entreprises et la création d’emplois.

Un homme de convictions

Bernard Merlin était un homme de convictions, qui a toujours défendu ses idées avec force et détermination. Il était notamment très attaché aux valeurs de solidarité et de justice sociale, et a toujours œuvré pour améliorer les conditions de vie des plus fragiles.

Il a également été très engagé dans la défense de l’environnement, et a œuvré pour la protection de la nature et de la biodiversité. Il a ainsi soutenu de nombreux projets visant à préserver les espaces naturels de sa commune et de sa région.

Un homme respecté et apprécié

Bernard Merlin était un homme respecté et apprécié de tous, tant pour ses qualités humaines que pour son engagement politique. Il était apprécié pour sa proximité avec les habitants de sa commune, qu’il a toujours su écouter et accompagner.

Son départ a suscité une vive émotion dans sa commune et au-delà, témoignant de l’attachement et du respect que lui portaient les habitants de sa région. De nombreux hommages ont ainsi été rendus à cet homme politique passionné et engagé, qui a consacré sa vie au service de sa commune et de sa région.

Un héritage politique et un exemple à suivre

Bernard Merlin laisse derrière lui un héritage politique important, marqué par son engagement pour le développement de sa commune et de sa région, ainsi que pour la défense des valeurs de solidarité, de justice sociale et de protection de l’environnement.

Son exemple est également une source d’inspiration pour les générations futures, qui peuvent s’inspirer de son engagement et de sa détermination pour construire un monde meilleur.

En conclusion, la disparition de Bernard Merlin est une perte immense pour sa commune et pour sa région, mais son héritage politique et son exemple resteront à jamais gravés dans les mémoires.