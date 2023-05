Mort Cause de Décès : Bernard Pignerol, founder of SOS Racisme and leader of LFI, has passed away

Nécrologie – Mort cause de décès.

La mort de Bernard Pignerol, fondateur de SOS Racisme et dirigeant de La France insoumise

Le monde politique français est en deuil suite à l’annonce du décès de Bernard Pignerol, survenu dimanche 21 mai. Fondateur de SOS Racisme et dirigeant de La France insoumise (LFI), il était un proche collaborateur de Jean-Luc Mélenchon, ancien candidat à la présidentielle de LFI.

Un parcours riche en engagement politique et social

Bernard Pignerol a eu un parcours professionnel très diversifié. Conseiller d’État, il a été membre de la Gauche socialiste, un courant du Parti socialiste, de 1988 à 2002. Il a également été conseiller international du maire de Paris Bertrand Delanoë de 2007 à 2014. Mais c’est surtout pour son engagement dans la lutte contre le racisme et les discriminations qu’il restera dans les mémoires.

En effet, Bernard Pignerol a été le fondateur et vice-président du mouvement SOS Racisme de 1984 à 1993. Cette association a pour but de lutter contre le racisme sous toutes ses formes et de promouvoir l’égalité des chances. Elle est devenue une référence dans le domaine de la lutte contre le racisme en France.

Un militant insoumis actif et brillant

Bernard Pignerol a également été un militant actif au sein du mouvement La France insoumise. Il a été l’un des fondateurs de ce mouvement politique, aux côtés de Jean-Luc Mélenchon. Il a ainsi participé à la campagne présidentielle de 2017, en tant que conseiller et soutien de Jean-Luc Mélenchon.

Son engagement et sa contribution au mouvement insoumis ont été salués par Jean-Luc Mélenchon, qui a tweeté : “Il était un dirigeant et un militant essentiel du mouvement insoumis, dont il a été l’un des plus brillants et actifs fondateurs. Sa famille, son couple souffre et nous tous aussi sa famille élargie, celle des militants. Il était un compagnon et un ami essentiel pour moi et pour beaucoup d’entre nous”.

La détresse frappe la famille insoumise

La mort de Bernard Pignerol a provoqué une vive émotion au sein du mouvement insoumis. Les membres de La France insoumise ont manifesté leur tristesse et leur soutien à la famille et aux proches du défunt.

Cet événement tragique rappelle l’importance de l’engagement politique et social pour combattre les injustices. Bernard Pignerol a consacré sa vie à la lutte contre le racisme et les discriminations, et son action a eu un impact considérable dans la société française. Son héritage sera sans aucun doute perpétué par les militants et les associations qui continuent à lutter pour l’égalité des chances et la justice sociale.