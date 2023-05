Mort Cause de Décès : Bernard Pignerol, founder of SOS Racisme and leader of LFI, has passed away.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Bernard Pignerol, fondateur de SOS Racisme et dirigeant de La France insoumise est décédé

Bernard Pignerol, fondateur de SOS Racisme et dirigeant de La France insoumise (LFI), est décédé dimanche 21 mai d’un cancer, a annoncé la formation politique dans un communiqué publié sur son site internet.

Un militant engagé pour la lutte contre le racisme

Bernard Pignerol était connu pour son engagement dans la lutte contre le racisme et la défense des droits de l’Homme. Il avait fondé en 1984 l’association SOS Racisme, qui avait pour but de lutter contre les discriminations en France. Cette association a connu un grand succès dans les années 1980 et a été à l’origine de nombreuses campagnes de sensibilisation contre le racisme.

Bernard Pignerol avait également été élu député européen en 1994. Il avait ensuite quitté la politique pour se consacrer à la défense des droits de l’Homme, notamment en travaillant pour l’ONG Amnesty International.

Un militant politique engagé

En 2016, Bernard Pignerol avait rejoint La France insoumise (LFI), le mouvement politique fondé par Jean-Luc Mélenchon. Il avait été nommé responsable de la commission antiracisme de LFI et avait participé à la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon en 2017.

Bernard Pignerol était un militant politique engagé, qui avait consacré sa vie à la défense de la justice sociale et des droits de l’Homme. Il avait fait de la lutte contre le racisme l’une de ses priorités, et avait œuvré tout au long de sa vie pour lutter contre les discriminations et les inégalités.

Un hommage unanime

La mort de Bernard Pignerol a suscité de nombreuses réactions, tant du monde politique que de la société civile. De nombreux hommages ont été rendus à cet homme qui a marqué l’histoire de la lutte contre le racisme en France.

La France insoumise a salué la mémoire de Bernard Pignerol dans un communiqué publié sur son site internet : « La France insoumise pleure la perte d’un militant antiraciste et des droits de l’Homme. Nous saluons son engagement et son dévouement pour la justice sociale. »

De nombreuses personnalités politiques ont également exprimé leur tristesse à l’annonce de sa disparition. Le Premier ministre Jean Castex a salué sur Twitter « la mémoire d’un militant engagé et reconnu pour son action contre le racisme ». Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a également rendu hommage à Bernard Pignerol, en saluant « son combat pour l’égalité des droits et contre toutes les formes de racisme ».

Bernard Pignerol restera dans les mémoires comme un militant engagé pour la justice sociale et la défense des droits de l’Homme. Sa disparition est une grande perte pour la lutte contre le racisme en France.