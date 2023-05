Mort Cause de Décès : Bernard Pignerol, leader of LFI and founder of SOS Racisme, has passed away from cancer.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Jean-Luc Mélenchon annonce le décès de son collaborateur Bernard Pignerol

Dans la soirée du dimanche 21 mai, Jean-Luc Mélenchon a annoncé la triste nouvelle du décès de Bernard Pignerol, l’un de ses plus proches collaborateurs au sein de La France insoumise.

Un compagnon de route de longue date

Bernard Pignerol était une figure bien connue du mouvement insoumis. Il avait rencontré Jean-Luc Mélenchon en 1981, alors que ce dernier était encore au Parti socialiste. Depuis, les deux hommes étaient devenus des compagnons de route de longue date, partageant les mêmes convictions politiques et luttant ensemble pour un changement radical de la société française.

Bernard Pignerol était très impliqué dans la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. Il avait notamment été responsable de la coordination entre les différents groupes d’appui à La France insoumise, qui avaient joué un rôle important dans la mobilisation des électeurs.

Un militant dévoué et engagé

Les réactions à l’annonce du décès de Bernard Pignerol ont été unanimes : tous saluent la mémoire d’un militant dévoué et engagé, qui a consacré toute sa vie à la lutte pour la justice sociale et la transformation de la société.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux militants de La France insoumise ont exprimé leur tristesse et leur solidarité avec la famille et les proches de Bernard Pignerol. Beaucoup ont souligné son rôle essentiel dans la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon, et son engagement sans faille pour un changement radical de la société.

Un hommage appuyé de Jean-Luc Mélenchon

Dans un communiqué publié sur son blog, Jean-Luc Mélenchon a rendu un hommage appuyé à son collaborateur et ami Bernard Pignerol.

« Bernard était un militant d’exception, qui a consacré toute sa vie à la lutte pour la justice sociale et la transformation de la société. Il était l’un de mes plus proches collaborateurs, et un ami fidèle depuis plus de trente ans », a déclaré le leader de La France insoumise.

« Bernard a joué un rôle essentiel dans la campagne présidentielle de La France insoumise, en coordonnant les différents groupes d’appui et en mobilisant les électeurs. Son engagement sans faille pour nos idées et notre projet politique restera un exemple pour tous les militants de la gauche radicale », a-t-il ajouté.

Un militantisme exemplaire

Bernard Pignerol laisse derrière lui un héritage important pour La France insoumise et pour l’ensemble de la gauche radicale. Son militantisme exemplaire et son engagement sans faille pour la justice sociale et la transformation de la société resteront un exemple pour tous les militants qui luttent pour un monde plus juste et plus égalitaire.

La France insoumise perd aujourd’hui l’un de ses plus fidèles compagnons de route, mais son message et son exemple continueront à inspirer tous ceux qui luttent pour un autre monde possible.