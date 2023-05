Mort Cause de Décès : Bjørn Jens, l’artiste, est décédé.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Décès de l’artiste et marin Bjørn Jens Kristiansen

L’artiste norvégien Bjørn Jens Kristiansen, plus connu sous le nom de Bjørn Jens, est décédé à l’âge de 64 ans. Sa partenaire, Åsa Hestvik, a confirmé la triste nouvelle dans un message au journal Helgelands blad. Elle a déclaré que le décès était survenu de manière totalement inattendue pour la famille, alors que Bjørn Jens attendait avec impatience la réunion de classe du week-end.

Bjørn Jens était un artiste d’enregistrement depuis la fin des années 80. Il a percé avec l’hymne national “Mackøl og Måsegg” de l’album du même nom. Son dernier album indépendant, “Ho elske Facebook meir enn meg”, est sorti en 2015. En 1996, il a sorti l’album concert “Sang agité” qui rassemblait plusieurs de ses chansons les plus célèbres. Plusieurs de ses chansons ont été enregistrées à Nashville, aux États-Unis, où il a également collaboré avec un certain nombre de musiciens de la scène country.

En plus de sa carrière musicale, Bjørn Jens était également un marin chevronné. Il avait voyagé à l’étranger pendant plusieurs années, ce qui se reflète dans plusieurs de ses chansons. Dans les années 70, il était également un gardien de but très talentueux pour l’équipe de football SIL. En 2003, il a reçu le prix culturel de la municipalité d’Alstahaug pour sa contribution à la scène musicale norvégienne.

La nouvelle de la mort de Bjørn Jens a été rapportée en premier par le journal Helgelands blad. Cependant, de nombreux fans et amis ont également pris la parole sur les réseaux sociaux pour exprimer leur tristesse et rendre hommage à l’artiste.

La mort de Bjørn Jens est une grande perte pour la scène musicale norvégienne, ainsi que pour ses amis et sa famille. Les fans se souviendront de sa musique et de son talent, ainsi que de son amour pour la mer et l’aventure. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches en ces temps difficiles.