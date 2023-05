Mort Cause de Décès : Bocar Niang, membre du PDS, est mort (Photo)

Nécrologie – Mort cause de décès.

Nécrologie : Bocar Niang du PDS est décédé (Photo)

Le Parti démocratique sénégalais (PDS) a annoncé le rappel à Dieu de Bocar Niang, responsable politique et garde du corps de madame Viviane Wade. Un décès survenu avant celui de la députée Lemou Touré Ndiaye.

Le décès de Bocar Niang est survenu, ce mercredi 17 mai 2023, à l’hôpital Principal. Il était également un compagnon de l’ancien président Abdoulaye Wade.

La rédaction de Senenews présente ses sincères condoléances à la famille éplorée et prie pour le repos éternel de son âme.

Bocar Niang, un homme de confiance de l’ancien président Abdoulaye Wade

Les réactions suite au décès de Bocar Niang

De nombreuses personnes ont réagi suite au décès de Bocar Niang. Les membres du PDS ont exprimé leur tristesse et leur soutien à la famille éplorée.

Le président Macky Sall a également exprimé sa tristesse suite à la disparition de Bocar Niang. Il a présenté ses condoléances à la famille éplorée et au Parti démocratique sénégalais.

Le Sénégal perd un homme dévoué et un patriote

