Mort Cause de Décès : Breaking News Cameroon: Ni John Fru Ndi, 82, has Passed Away.

Ni John Fru Ndi, leader historique du SDF, décédé à Yaoundé



Le président du Social Democratique, Ni John Fru Ndi est décédé hier lundi à Yaoundé des suites de maladie.

Un leader politique emblématique

NI John Fru Ndi était le leader historique du SDF, un parti de l’opposition créé en 1990 à Bamenda. Il a joué un rôle majeur dans l’opposition politique au Cameroun et a toujours défendu la démocratie et les droits de l’homme dans le pays.

Candidat aux présidentielles de 1992, Fru Ndi avait pris du recul dans le monde politique ces derniers jours. L’homme de Ntarinkong devait annoncer son retrait de la direction de son parti lors du prochain congrès.

Un homme respecté et apprécié

La mort de Ni John Fru Ndi a suscité une grande émotion au Cameroun et dans toute l’Afrique. De nombreuses personnalités politiques ont exprimé leur tristesse et leur respect pour cet homme qui a consacré sa vie à lutter pour la démocratie et la justice.

Les partisans du SDF sont également en deuil et ont exprimé leur gratitude envers leur leader charismatique et dévoué. Ni John Fru Ndi laisse un grand vide dans la vie politique camerounaise et africaine.

Des condoléances sincères

La rédaction de Camer.be adresse ses sincères condoléances aux proches de Ni John Fru Ndi ainsi qu’à ses partisans. Nous espérons que son héritage de courage, de détermination et d’intégrité continuera d’inspirer les générations futures à lutter pour la démocratie et les droits de l’homme.